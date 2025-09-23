Indore Building Collapse: इंदौर के विजय नगर में इमारत ढहने से 14 घायल, बचाव अभियान जारी

इंदौर, 23 सितंबर : इंदौर (Indore) के विजय नगर इलाके में सोमवार शाम एक व्यावसायिक इमारत अचानक ढह गई, जिसमें 14 लोग घायल हो गए. हादसे के बाद बचाव कार्य शुरू किया गया. इंदौर के पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार के अनुसार, हादसे के समय इमारत में 10 लोग फंसे थे, जिन्हें सुरक्षित निकालकर नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया. उन्होंने आगे कहा कि बचाव कार्य अभी जारी है क्योंकि दो और लोग अभी भी मलबे में फंसे हैं. यह हादसा उस वक्त हुआ जब एक बहुमंजिला इमारत का एक हिस्सा अचानक ढह गया, जिससे वहां मौजूद लोग और राहगीर दहशत में आ गए. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एक जोरदार आवाज के साथ धूल और मलबे का गुबार उठा.

स्थानीय दुकानदार रमेश पटेल ने बताया कि यह बहुत डरावना था. लोग चिल्ला रहे थे और अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे. कुछ लोग मलबे में फंस गए थे. बचाव अभियान देर रात तक जारी रहा. जीवित बचे लोगों को खोजने के लिए डॉग स्क्वायड और थर्मल इमेजिंग उपकरण तैनात किए गए. शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जबकि 11 अन्य को मामूली से मध्यम चोटें आईं. सभी घायलों को एमवाई अस्पताल ले जाया गया, जहां तीन लोग अभी भी आईसीयू में भर्ती हैं. प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि इमारत गिरने का कारण बिना अनुमति के संरचना में बदलाव या रखरखाव में लापरवाही हो सकती है.

पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (पीडब्ल्यूडी) और इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी (आईडीए) के अधिकारियों ने इमारत और आसपास की संपत्तियों का विस्तृत स्ट्रक्चरल ऑडिट शुरू कर दिया है इंदौर के कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि जांच के आदेश दे दिए गए हैं. उन्होंने भरोसा दिलाया कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. सुरक्षा के लिहाज से इमारत को सील कर दिया गया है और आस-पास की इमारतों को खाली करा दिया है. इस हादसे ने इंदौर जैसे तेजी से बढ़ते शहरों में भवन नियमों के पालन पर बहस शुरू कर दी है. शहर के अधिकारियों ने लोगों से इमारतों में किसी भी तरह की कमजोरी दिखने पर स्थानीय प्रशासन को सूचित करने को कहा है.