Sudden Death in Indore: पेट्रोल पंप पर गिरा शख्स, हार्ट अटैक से हुई मौत, इंदौर का VIDEO आया सामने

Sudden Death in Indore: आजकल हार्ट अटैक की समस्या काफी ज्यादा बढ़ गई है.लोगों को किसी भी जगह पर हार्ट अटैक आने लगे है. ऐसी ही एक घटना मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के इंदौर (Indore) से सामने आई है. जहांपर एक शख्स की पेट्रोल पंप पर ही तबियत खराब हो गई और शख्स अचानक नीचे गिर गया. बताया जा रहा है की इस घटना में शख्स की मौत हो गई. इस घटना का सीसीटीवी (CCTV) सामने आया है. जहां शख्स खड़ा होता है और चक्कर आकर नीचे गिर जाता है.

इस हादसे का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @IBC24News नाम के हैंडल से शेयर किया गया.

हार्ट अटैक से मौत

पेट्रोल भरवाते समय गिर पड़ा ड्राइवर

जानकारी के अनुसार, यह मामला विजय नगर इलाके का है.यहां एक पेट्रोल पंप (Petrol Pump) पर ट्रैवल्स वाहन का ड्राइवर पेट्रोल भरवा रहा था. इसी दौरान वह अचानक चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ा.सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट दिखता है कि व्यक्ति पेट्रोल पंप पर इधर-उधर टहल रहा था और कुछ ही सेकंड बाद वह बेसुध होकर नीचे गिर गया.वहां मौजूद कर्मचारियों और राहगीरों ने तुरंत उसे उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. प्रारंभिक जांच में साइलेंट हार्ट अटैक को मौत का कारण बताया गया है.

पुलिस ने शुरू की जांच

घटना की जानकारी मिलते ही विजय नगर पुलिस (Police) मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जहां रिपोर्ट में हार्ट अटैक से मौत की पुष्टि हुई है.