Rats Bit the Bridge: चूहों ने कुतर डाला ब्रिज, सड़क पर हुआ 5 फीट का बड़ा सा गड्डा, इंदौर के शास्त्री पुल की शुरू हुई मरम्मत: VIDEO

Rats Bit the Bridge: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के हॉस्पिटल में चूहों ने छोटे बच्चों के और मरीजों के पैर कुतरने की घटनाएं सामने आई थी. लेकिन अब इन चूहों (Rats) ने इंदौर (Indore) के एक 70 साल पुराने ब्रिज (Bridge) को ही कुतर कर खोखला कर दिया. ये घटना शास्त्री ब्रिज की बताई जा रही है. ब्रिज के नीचे चूहे होने की वजह से यहां की सड़क धंस गई और 5 फीट का गड्डा बन गया. यह घटना तब सामने आई जब नगर निगम की टीम किसी दूसरे काम से वहां पहुंची थी. गनीमत रही की इस समय पुल पर ट्रैफिक कम था, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था.शुरुआती जांच में यह चौंकाने वाली जानकारी सामने आई कि पुल के नीचे चूहों ने कई बिल बना रखे थे, जिनसे मिट्टी धीरे-धीरे खोखली होती गई.

इसी कारण सड़क का हिस्सा धंस गया.यह घटना शहर की सिविक एजेंसियों की लापरवाही को उजागर करती है, जो पुलों के नियमित रखरखाव पर ध्यान नहीं दे रही हैं. इसका वीडियो (Video) सोशल मीडिया यूट्यूब पर NDTV MP Chhattisgarh नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Indore Shocker: इंदौर के एमवाय हॉस्पिटल में चूहों ने दो नवजात बच्चों के हाथ कुतरे, डॉक्टरों ने इलाज कर बचाई मासूमों की जान, देखें VIDEO

ब्रिज के नीचे चूहों ने किया गड्डा

पुल के नीचे खोखली जमीन का पता ऐसे चला

यह गड्ढा पंजाब नेशनल बैंक के सामने वाले हिस्से में बना था. नगर निगम के कर्मचारी जब वहां पहुंचे, तो सड़क का हिस्सा धंसा हुआ मिला.हादसे की संभावना देखते हुए पुलिस ने तुरंत इलाके की बैरिकेडिंग (Barricading) कर ट्रैफिक डायवर्ट किया. कुछ ही देर में मौके पर मजदूरों को बुलाकर मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया.

नगर निगम ने शुरू की मरम्मत

नगर निगम (Municipal Council) की टीम ने पूरे ब्रिज का निरीक्षण किया और गड्ढे की मरम्मत का कार्य पूरा किया. हालांकि, कुछ महीने पहले भी इसी पुल के दूसरे छोर पर इसी तरह का गड्ढा बना था.अब बार-बार इस तरह की घटनाओं से अधिकारियों की जवाबदेही पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पुलों की नियमित जांच क्यों नहीं हो रही है.

70 साल पुराना पुल बना चिंता का विषय

करीब 70 साल पहले बना यह शास्त्री ब्रिज (Shastri Bridge) अब अपनी उम्र पूरी कर चुका है.विशेषज्ञों का कहना है कि इतने पुराने पुलों का स्ट्रक्चरल ऑडिट समय-समय पर होना जरूरी है. लेकिन लापरवाही और रखरखाव की कमी के कारण अब यह पुल शहर के लिए खतरा बनता जा रहा है.इस घटना ने यह साफ कर दिया है कि अगर समय रहते ऐसे ढांचों की जांच और मरम्मत नहीं की गई, तो भविष्य में कोई बड़ा हादसा हो सकता है.