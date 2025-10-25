शर्मनाक: इंदौर में ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटरों के साथ बदतमीजी और छेड़खानी की कोशिश, आरोपी गिरफ्तार

(Photo : X)

इंदौर से एक बहुत ही शर्मनाक और चिंताजनक खबर सामने आई है. महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 (Women's Cricket World Cup 2025) खेलने आई ऑस्ट्रेलियाई टीम की सुरक्षा में एक बड़ी चूक हो गई. शहर में टीम की दो खिलाड़ियों के साथ छेड़खानी की कोशिश की गई.

क्या है पूरा मामला?

यह घटना तब हुई जब ऑस्ट्रेलियाई टीम की दो खिलाड़ी अपने होटल रैडिसन ब्लू से निकलकर पास के एक कैफे जा रही थीं. उसी वक्त एक बाइक सवार युवक आया और उसने खिलाड़ियों के साथ बदतमीजी और छेड़खानी करने की कोशिश की.

खिलाड़ियों ने इस खतरनाक स्थिति को भांपते हुए फौरन एक 'SOS' (इमरजेंसी) नोटिफिकेशन भेजा. सूचना मिलते ही टीम के सुरक्षा कर्मी और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गए.

पुलिस ने फौरन लिया एक्शन

टीम के सुरक्षा अधिकारी डैनी सिमंस ने इस मामले में तुरंत MIG पुलिस स्टेशन जाकर FIR दर्ज कराई. अच्छी बात यह रही कि जब यह घटना हो रही थी, तब वहां से गुजर रहे एक राहगीर ने उस बदमाश की मोटरसाइकिल का नंबर नोट कर लिया था.

इसी बाइक नंबर के आधार पर पुलिस ने फौरन कार्रवाई की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी का नाम अकील खान बताया जा रहा है.

सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) हिमानी मिश्रा ने खुद दोनों खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनके बयान दर्ज किए. पुलिस के मुताबिक, आरोपी अकील खान का पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है, यानी वह पहले भी ऐसे अपराध कर चुका है. फिलहाल मामले की जांच जारी है.

बड़े मैच से पहले हुई घटना

यह शर्मनाक घटना ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले एक अहम मुकाबले से ठीक पहले हुई है. यह मैच 25 अक्टूबर (शनिवार) को इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाना है.

हालांकि, वर्ल्ड कप की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, दोनों ही टीमें पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुकी हैं. इस मैच से सिर्फ यह तय होगा कि कौन सी टीम अपने ग्रुप में टॉप पर रहेगी. इन दोनों टीमों के अलावा भारत और इंग्लैंड ने भी सेमीफाइनल का टिकट कटा लिया है.

वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट के दौरान मेहमान खिलाड़ियों के साथ ऐसी घटना होना, शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है.