Independence Day 2025: हिमाचल में अनुराग ठाकुर ने ऊना में फहराया तिरंगा, बोले- देश को आगे बढ़ाने में पीएम मोदी के प्रयास सराहनीय

ऊना, 15 अगस्त : हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर लोकसभा सीट से सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भाजपा के ऊना जिला कार्यालय 'दीप कमल' में तिरंगा फहराकर स्वतंत्रता दिवस समारोह का आगाज किया. कार्यक्रम की अध्यक्षता ऊना सदर के विधायक एवं भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने की.

इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं और स्कूली बच्चों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के उद्घोष के साथ अनुराग ठाकुर का जोरदार स्वागत किया. सांसद अनुराग ठाकुर ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आजादी लाखों लोगों की कुर्बानियों के बाद मिली है और विकसित भारत के निर्माण में हर नागरिक का योगदान आवश्यक है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने पिछले एक दशक में अभूतपूर्व प्रगति की है और विश्व मंच पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है. लाल किले से दिए गए पीएम मोदी के संदेश का उल्लेख करते हुए भाजपा सांसद ने कहा कि अगर दुश्मन हमारी तरफ गलत नजर से देखेगा तो उसे करारा जवाब मिलेगा. यह भी पढ़ें : Independence Day 2025: भारत के अलावा चार और देश मना रहे हैं आजादी का जश्न, जानें उनके नाम और बलिदान की कहानी

इस दौरान अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा. राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा और वोट चोरी के आरोपों पर पलटवार करते हुए ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी यात्रा करें, उन्हें कोई नहीं रोकता, लेकिन वोट चोरी ना करें. उन्होंने सवाल किया कि वायनाड और रायबरेली में क्या हुआ था, इसका जवाब राहुल गांधी को देना चाहिए. भाजपा सांसद ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ही वोटों में घुसपैठ करती आई है.

उन्होंने आगे कहा कि अगर चुनाव आयोग मतदाता सूची की सफाई करता है तो इसमें किसी को डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस अभियान में सभी को सहयोग करना चाहिए. भाजपा सांसद ने आगे कहा कि लोकतंत्र की मजबूती और देश की प्रगति के लिए पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया अनिवार्य है.