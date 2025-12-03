VIDEO: घर के सामने खड़ी कार में लगाईं युवक ने आग, घटना के बाद आरोपी हुआ फरार, उज्जैन की घटना से परिसर में खलबली

The accused set the car on fire (Credit-@VistaarNews)

Ujjain News: उज्जैन (Ujjain) के नानाखेड़ा इलाके में एक युवक द्वारा घर के बाहर खड़ी कार में आग लगाने की चौंकाने वाली घटना सामने आई है. देर रात हुई यह वारदात पास लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें आरोपी सीधे कार पर पेट्रोल डालता हुआ दिखाई देता है.श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉम्प्लेक्स के बाहर रिटायर्ड कर्मचारी किशन राठौर की ईको कार खड़ी थी. अचानक एक युवक वहां पहुंचा और उसने कार के कांच व डैशबोर्ड पर पेट्रोल जैसा तरल डालकर आग लगा दी.

कुछ ही क्षणों में वाहन से धुआं उठने लगा. इस घटना का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @VistaarNews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Lucknow: चलती कार में लगी आग, दो लोगों ने कूदकर बचाई खुद की जान, सड़क पर मची अफरा तफरी, लखनऊ में भीषण हादसा: VIDEO

युवक ने कार में लगाई आग

आग लगते ही मचा हड़कंप

किशन राठौर के बेटे दुर्गेश राठौर ने बताया कि रात में किरायेदार ने फोन कर कार में आग लगने की जानकारी दी. सूचना मिलते ही परिवार ने तुरंत 112 नंबर पर पुलिस को कॉल किया और फायर ब्रिगेड को भी जानकारी दी.

फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर किया आग पर काबू

फायर ब्रिगेड (Fire Brigade) की गाड़ी पहुंचती उससे पहले ही घरवालों ने स्थानीय लोगों की मदद से आग को काबू में कर लिया. समय रहते आग बुझ जाने से बड़ा नुकसान टल गया.घटना के बाद कार मालिक ने नानाखेड़ा थाना में शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस (Police) सीसीटीवी फुटेज की जांच कर आरोपी युवक की तलाश में जुटी है. फिलहाल मामले की जांच आगे बढ़ाई जा रही है.