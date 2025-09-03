दिल्ली में बाढ़ का खतरा, मूसलाधार बारिश से सड़कें बनी दरिया, 7,500 लोग बेघर, 340 से ज्यादा फ्लाइट्स लेट

Delhi Flooded after Heavy Rain | PTI

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से जारी तेज बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है. दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद की सड़कों पर पानी भर गया है. सफदरजंग, कश्मीरी गेट, इंडिया गेट और कनॉट प्लेस जैसे इलाकों में हालात और भी गंभीर हैं. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने दिल्ली-एनसीआर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. दोपहर को रेड अलर्ट जारी किया गया था जिसे शाम तक येलो अलर्ट में बदला गया. नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया.

झेलम, चेनाब, खतरे के निशान के पार, भारी बारिश से जम्मू-कश्मीर में बाढ़ का खतरा; हाईवे बंद.

हवाई यात्रा पर भी पड़ा असर

भारी बारिश का असर दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट संचालन पर भी पड़ा. Flightradar24 वेबसाइट के अनुसार, दिल्ली हवाई अड्डे पर भी उड़ानों का संचालन प्रभावित हुआ, जहां शाम 5 बजे तक 273 प्रस्थान और 73 आगमन उड़ानों में देरी हुई. आईजीआई हवाई अड्डे के पास एक प्रमुख मार्ग जलमग्न हो गया है, जिससे भारी यातायात जाम हो गया है, जबकि गुरुग्राम की कई प्रमुख सड़कें जलमग्न हैं, जिससे दैनिक जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है.

यमुना खतरे के निशान पर, हजारों लोग हुए बेघर

दिल्ली में यमुना का जलस्तर 207.19 मीटर तक पहुंच गया. स्थिति को देखते हुए 7,500 से ज्यादा लोगों को निचले इलाकों से निकालकर राहत शिविरों में भेजा गया. ड्रोन से ली गई तस्वीरों में यमुना बाजार पूरी तरह पानी में डूबा नजर आ रहा है.

जम्मू-कश्मीर में यात्रा ठप

भारी बारिश से जम्मू-कश्मीर में वैष्णो देवी यात्रा 9वें दिन भी रुकी हुई है. जम्मू से कटरा जाने वाली ट्रेनें और दिल्ली-कटरा रूट पर रेल सेवाएं बंद हैं. 5,700 से ज्यादा यात्रियों को विशेष ट्रेनों से सुरक्षित निकाला गया.