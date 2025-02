Mumbai Metro Line 3 Trial Runs: मुंबईकरों के लिए खुशखबरी! धारावी से आचार्य अत्रे चौक तक मुंबई मेट्रो एक्वा लाइन 3 का ट्रायल रन शुरू; देखें VIDEO

Mumbai Metro Line 3 Trial Runs: मुंबईवासियों के लिए खुशखबरी है. मुंबई की पहली भूमिगत मेट्रो (एक्वा लाइन) 3 के बीकेसी से आरे के बीच सेवा शुरू होने के बाद धारावी से आचार्य अत्रे चौक तक ट्रायल रन शुरू हो गया. ट्रायल रन के बाद वह दिन दूर नहीं है जब मुंबईकर बिना भीड़-भाड़ के भूमिगत मेट्रो के जरिए सफर करके कम समय में अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे. उन्हें घंटों- घंटों ट्रैफिक में नहीं फंसना पड़ेगा.

मुंबई मेट्रो एक्वा लाइन 3 का धारावी से आचार्य अत्रे चौक के बीच ट्रायल रन किया जा रहा है, जिसकी लंबाई 9.77 किमी है. ट्रायल रन का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि मेट्रो से जुड़ी टीम ट्रायल कर रही है. धारावी से आचार्य अत्रे चौक के बीच जो ट्रायल किया जा रहा है, इसमें 6 स्टेशन होंगे, जिनमें कोटक बीकेसी भी शामिल है. यह भी पढ़े: Mumbai Metro Line 3: मुंबई मेट्रो 3 की सेवा आज से आम लोगों के लिए होगी शुरू, जानें टाइम टेबल और किराया

Mumbai Metro Aqua Line 3 begins trial runs on the 9.77 km stretch from Dharavi to Acharya Atre Chowk, covering six stations, including Kotak BKC

