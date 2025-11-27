Mumbai Water Cut: मुंबई में पानी की किल्लत, तानसा पाइपलाइन बदलने के कारण 3-4 दिसंबर को 14 वार्डों में 15% पानी कटौती की घोषणा; जानें किन इलाकों पर होगा असर

(Photo Credits Pixabay)

Mumbai Water Cut: मुंबई में रहने वाले लोगों के लिए यह अहम खबर है. मुंबई में 3 और 4 दिसंबर को दो दिन पानी की किल्लात का सामना करना पड़ सकता है. बीएमसी की घोषणा के अनुसार, तानसा पाइपलाइन बदलने के कारण इन दो दिनों में 14 वार्डों में पानी की आपूर्ति में 15% की कटौती की जाएगी. यह कदम भांडुप जल उपचार संयंत्र को आपूर्ति करने वाली मुख्य पाइपलाइन की मरम्मत के लिए उठाया गया है. बीएमसी ने नागरिकों से पानी का संयमित उपयोग करने और पहले से पानी स्टोर करने की अपील की है.

2,750 मिमी तानसा पाइपलाइन बदली जाएगी

बीएमसी के घोषणा के अनुसार इस दौरान तानसा झील से भांडुप वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट तक पानी लाने वाली 2,750 मिमी व्यास की पुरानी पाइपलाइन को बदला जाएगा. पुरानी पाइपलाइन हटाने और नई पाइपलाइन लगाने का यह तकनीकी कार्य लगभग 24 घंटे चलेगा. मरम्मत के चलते भांडुप प्लांट को मिलने वाली पानी की आपूर्ति लगभग 15% कम रहेगी. यह भी पढ़े: Navi Mumbai Water Cut Today: नवी मुंबई में पानी की किल्लत, कल दोपहर 3 बजे तक रहेगी कटौती, ये हैं प्रभावित इलाके

इन इलाकों में पानी की सप्लाई प्रभावित होगी

बीएमसी के अनुसार, मुंबई के कोलाबा, मरीन लाइन्स, मालाबार हिल, वरली, माहिम, दादर, बांद्रा, खार, सांताक्रूज़, विले पार्ले, अंधेरी, गोरेगांव, मालाड, कांदिवली, बोरीवली, कुर्ला और भांडुप समेत कई इलाकों में पानी की आपूर्ति 15% कम रहेगी. बीएमसी ने नागरिकों से 3 और 4 दिसंबर के लिए पर्याप्त पानी स्टोर करने की सलाह दी है, ताकि लोगों को पानी की कमी का सामना न करना पड़े.