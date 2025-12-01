VIDEO: दिल्ली-सहारनपुर-देहरादून एक्सप्रेसवे आज ट्रायल रन के लिए खुला, 6-6.5 घंटे का सफर सिर्फ 2-2.5 घंटे में संभव

Delhi-Saharanpur-Dehradun Expressway Trial Run Video: दिल्ली समेत यूपी और देहरादून आने-जाने वाले लोगों के लिए खुशखबरी हैं. दिल्ली-सहारनपुर-देहरादून एक्सप्रेसवे आज ट्रायल रन के लिए खोला दिया गया हैं. अधिकारियों का कहना है कि जैसे ही यह एक्सप्रेसवे पूरी तरह से चालू होगा, दिल्ली से देहरादून तक का सफर अब सामान्य 6-6.5 घंटे के बजाय केवल 2-2.5 घंटे में पूरा किया जा सकेगा.
वीडियो फुटेज में देखा जा सकता है कि ट्रायल रन शुरू हो चुका है. मोटरसाइकिल सवार और अन्य वाहन चालक एक्सप्रेसवे पर सफर करते नजर आ रहे हैं. अधिकारियों ने कहा कि ट्रायल रन के दौरान सभी सुरक्षा मानकों और सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जा रहा है.यह ट्रायल अगले 10 दिनों तक चलेगा, जिसके बाद तय किया जाएगा कि एक्सप्रेसवे को स्थायी रूप से जनता के लिए खोला जाए या नहीं. यह भी पढ़े: Delhi-Dehradun Expressway: दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के पहले चरण का पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन, महज ढाई घंटे में तय होगी दूरी
एक बार पूरी तरह चालू हो जाने पर, एक्सप्रेसवे से दिल्ली-देहरादून का सफ़र आम 6-6.5 घंटे से घटकर 2-2.5 घंटे होने की उम्मीद है। pic.twitter.com/dflnOiWoFG
— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 1, 2025
रिपोर्ट के मुताबिक, इस मार्ग के खुलने से राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में ट्रैफिक जाम में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.
एक्सप्रेसवे बनाने में कुल लागत ₹11,868.6 आई.
एक्सप्रेसवे परियोजना की कुल अनुमानित लागत ₹11,868.6 करोड़ है। हालांकि इसे अक्टूबर 2025 तक जनता के लिए खोलने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन कुछ महीनों की देरी हुई. अब लोगों का लंबे समय से चल रहा इंतजार खत्म होने वाला है. लोगों का कहना है कि इस एक्सप्रेसवे के खुलने से ट्रैफिक जाम से बचा जा सकेगा और समय की बचत होगी.