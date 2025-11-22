G20 Summit: जी20 में ऑस्ट्रेलियाई पीएम से मिले मोदी, नैस्पर्स के चेयरमैन और भारतीय उद्यमियों से भी हुई मुलाकात

(Photo Credits ANI)

नई दिल्ली, 22 नवंबर : भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हो रहे जी20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए वहां पहुंच गए हैं. पीएम मोदी का भव्य तरीके से स्वागत किया गया. इस मौके पर भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी से मुलाकात की. जी20 में दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता कई मायनों में खास है. दरअसल, 2023 में भारत ने जी20 की अध्यक्षता की थी. भारत की अध्यक्षता में ही दक्षिण अफ्रीका जी20 का सदस्य बना था.

दक्षिण अफ्रीका में पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत की. पीएम मोदी का स्वागत युवाओं ने गणपति प्रार्थना, शांति मंत्र और अन्य आध्यात्मिक अर्चनाओं के साथ किया. इसके साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया, जिसमें भारत के 11 राज्यों के लोक नृत्य दिखाए गए. जोहान्सबर्ग में पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से मुलाकात की. दोनों नेताओं ने रक्षा, सुरक्षा, खनिज, व्यापार एवं निवेश और अलग-अलग क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की. यह भी पढ़ें : ‘कांग्रेस ने जीवन पर्यंत बांटने और तोड़ने की राजनीति की’, गजेंद्र सिंह शेखावत ने एसआईआर पर दिया जवाब

पीएम मोदी ने इस मुलाकात को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "ऑस्ट्रेलिया के पीएम अल्बनीज के साथ मीटिंग बहुत अच्छी रही. इस साल, हमारे देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के 5 साल पूरे हो रहे हैं और इन सालों में ऐसे बड़े बदलाव आए हैं जिनसे हमारा सहयोग और गहरा हुआ है." उन्होंने आगे लिखा कि आज हमारी बातचीत में, तीन खास सेक्टर, डिफेंस और सिक्योरिटी, न्यूक्लियर एनर्जी, और ट्रेड पर जोर दिया गया, जहां रिश्तों को और बढ़ाने की बहुत ज्यादा गुंजाइश है. जिन दूसरे सेक्टर पर बात हुई उनमें एजुकेशन, कल्चरल लेन-देन और भी बहुत कुछ शामिल था. इसके अलावा पीएम मोदी ने नैस्पर्स के चेयरमैन कूस बेकर और ग्रुप सीईओ मिस्टर फैब्रिसियो ब्लोसी से भी मुलाकात की. बैठक में इन्वेस्टमेंट लिंक को गहरा करने पर खास चर्चा हुई.

इसके बाद पीएम मोदी ने साउथ अफ्रीका में रहने वाले इंडियन कम्युनिटी के सदस्यों से बातचीत की. ये लोग अलग-अलग कम्युनिटी ऑर्गनाइजेशन के साथ सक्रिय तौर पर काम कर रहे हैं. पीएम मोदी के साथ इन लोगों ने अलग-अलग मुद्दों पर अपने अनुभव शेयर किए और अलग-अलग क्षेत्र में भारत की तरक्की की तारीफ की. साउथ अफ्रीका में चिन्मय मिशन ने पीएम मोदी को एक-एक कलश भेंट किया, जिसमें भारत और साउथ अफ्रीका से आए अन्न और मिलेट्स हैं. पीएम मोदी ने बताया कि इसे डरबन के अन्नपूर्णा देवी मंदिर में रखा जाएगा. इसके अलावा पीएम मोदी ने जोहान्सबर्ग में भारतीय मूल के टेक उद्यमियों से भी मुलाकात की है. उन्होंने पीएम मोदी से फिनटेक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थकेयर, मेडिकल डिवाइस और दूसरे सेक्टर्स में अपने काम के बारे में बात की.