UP Board 10th, 12th Result 2025 Date: कब आएगा यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं का रिजल्ट, कहां और कैसे देखें? एक क्लिक में जानें अपने सभी सवालों के जवाब

UP board result update

UP Board 10th, 12th Result 2025 Date: उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा 2025 के नतीजों का इंतज़ार अब लगभग खत्म होने वाला है. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) कभी भी यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं कक्षा के नतीजों 2025 को लेकर आधिकारिक घोषणा कर सकता है. हालांकि, अभी तक आधिकारिक तौर पर नतीजे की तारीख की घोषणा नहीं की गई है. इस साल यूपी बोर्ड की परीक्षा में 51 लाख से ज़्यादा छात्र-छात्राएं शामिल हुए थे और अब सबकी नज़र उनके नतीजों पर है. यूपी बोर्ड के नतीजों की घोषणा यूपी बोर्ड के चेयरमैन भगवती सिंह करेंगे. रिपोर्ट के मुताबिक, वे प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए नतीजों की घोषणा करेंगे.

अगर आप या आपके घर में कोई दसवीं या बारहवीं का छात्र है, तो ये रिपोर्ट आपके लिए है. यहां हमने यूपी बोर्ड रिजल्ट से जुड़े सभी जरूरी सवालों के जवाब आसान भाषा में दिए हैं.

प्रश्न 1: यूपी बोर्ड रिजल्ट 2025 कब आएगा?

उत्तर: अभी तक यूपीएमएसपी (UPMSP) की ओर से रिजल्ट की तारीख का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सूत्रों की मानें तो 18 अप्रैल 2025 को रिजल्ट आने की संभावना है. बोर्ड कभी भी तारीख की पुष्टि कर सकता है, इसलिए वेबसाइट और खबरों पर नज़र बनाए रखें.

प्रश्न 2: रिजल्ट चेक करने के लिए क्या-क्या चाहिए होगा?

उत्तर: रिजल्ट देखने के लिए दो चीजें जरूरी होंगी:

1. दस अंकों का रोल नंबर

2. स्कूल कोड

ये दोनों विवरण आपके एडमिट कार्ड पर दिए गए होते हैं.

प्रश्न 3: रिजल्ट कहां देखें? कौन-कौन सी वेबसाइट हैं?

उत्तर: यूपी बोर्ड का रिजल्ट इन वेबसाइटों पर जारी किया जाएगा:

इनमें से कोई भी वेबसाइट खोलकर, रोल नंबर और स्कूल कोड डालकर आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं.

प्रश्न 4: रिजल्ट SMS से कैसे देखें?

उत्तर: अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है, तो एसएमएस से भी रिजल्ट देखा जा सकता है:

कक्षा 10 के लिए: UP10<स्पेस>रोल नंबर** टाइप करें और भेजें 56263 पर

UP10<स्पेस>रोल नंबर** टाइप करें और भेजें 56263 पर कक्षा 12 के लिए: UP12<स्पेस>रोल नंबर** टाइप करें और भेजें 56263 पर इसके बाद रिजल्ट आपके मोबाइल पर आ जाएगा.

प्रश्न 5: डिजिलॉकर से मार्कशीट कैसे डाउनलोड करें?

उत्तर: डिजिलॉकर से मार्कशीट पाने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें

1. upresults.nic.in पर जाएं.

2. साइन इन करें या नया अकाउंट बनाएं.

3. आधार नंबर दर्ज करें.

4. “एचएससी” या “एसएससी” मार्कशीट सेलेक्ट करें.

5. बोर्ड का नाम चुनें, UP State Board of High School and Intermediate Education

6. अपनी डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड करें.

प्रश्न 6: रिजल्ट के बाद क्या करें?

12वीं के छात्रों के लिए: पहले अपनी मार्कशीट को ध्यान से चेक करें. फिर स्कूल जाकर ओरिजिनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट ले लें. इसके बाद कॉलेज एडमिशन, प्रतियोगी परीक्षाएं या कोई प्रोफेशनल कोर्स जैसे BA, BSc, BCom, ITI या डिप्लोमा के लिए आवेदन करें.

10वीं के छात्रों के लिए: रिजल्ट के बाद अपनी स्ट्रीम चुनें, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स. स्कूल में 11वीं में एडमिशन लेने के लिए जरूरी दस्तावेज इकट्ठा करें. काउंसलिंग या करियर गाइडेंस से भी सलाह ले सकते हैं.

प्रश्न 7: हेल्प चाहिए तो कहां संपर्क करें?

उत्तर: यूपी बोर्ड ने स्टूडेंट्स के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं: 1800-180-5310, 5312, 6607, 6608 किसी भी तकनीकी दिक्कत या रिजल्ट संबंधी सवालों के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें.

तो अब टेंशन नहीं लेना है. रोल नंबर संभालकर रखें, वेबसाइट चेक करते रहें और जब रिजल्ट आए, तो एक प्यारी सी मुस्कान के साथ देखिए. आपको ढेर सारी शुभकामनाएं.