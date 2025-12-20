T20 World Cup 2026 India Announcement Live Update: आज दोपहर 1.30 बजे होगा टीम इंडिया का ऐलान, किसे मिलेगी जगह और किसका टूट सकता हैं वर्ल्ड कप खेलने का सपना?

भारत (Photo Credit: X Formerly Twitter)

T20 World Cup 2026 India Announcement Live Update: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (India National Cricket Team) के लिए आज का दिन बेहद ही खास होने वाला है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) टी20 विश्व कप 2026 और न्यूजीलैंड (New Zealand) सीरीज के लिए टीम इंडिया स्क्वॉड का ऐलान शनिवार को होगा. चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर (Ajit Agarakar) भारतीय समयनुसार दोपहर 1.30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. टी20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया पांच मुकाबले खेलेगी. चयनकर्ताओं के लिए शुभमन गिल (Shubman Gill) और कप्तान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) का खराब प्रदर्शन चिंता का विषय बना हुआ है. दक्षिण अफ्रीका (South Africa) के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल सीरीज रिंकू सिंह (Rinku Singh) को टीम से बाहर कर दिया गया था. क्या आगामी टी20 सीरीज और टी20 वर्ल्ड कप में रिंकू सिंह को मौका मिलेगा ये सबसे बड़ा सवाल हैं. यह भी पढ़ें: Team India Ka Agla Match Kab Hai: साउथ अफ्रीका के बाद किसके खिलाफ टकराएगी टीम इंडिया, बस एक क्लिक पर देखें भारत का पूरा शेड्यूल

49 दिन पहले होगी वर्ल्ड कप टीम की घोषणा

टूर्नामेंट शुरू होने से 49 दिन पहले टीम इंडिया अपनी टीम का ऐलान करेगा. अब तक केवल श्रीलंका ने ही 25 सदस्यीय टीम की घोषणा की है. किसी भी अन्य देश ने अपनी टीम का ऐलान अबतक नहीं किया है. आमतौर पर, टीम इंडिया अपनी टीम का ऐलान आखिर में करता है, लेकिन इस बार ठीक इसके उलट है. इससे खिलाड़ियों को बेहतर तैयारी में मदद मिलेगी.

संजू सैमसन को मिल सकता हैं मौका

टीम इंडिया में रिजर्व सलामी बल्लेबाज के तौर पर फिलहाल संजू सैमसन है. संजू सैमसन को शानदार प्रदर्शन के बावजूद टीम प्रबंधन से शुभमन गिल की वापसी के बाद उन्हें इस भूमिका से हटा दिया. टी20 वर्ल्ड कप अगर छह महीने दूर होता तो चयन समिति के पास कप्तानी के लिए वैकल्पिक नामों पर विचार करने की गुंजाइश होती.

टीम इंडिया के पास इतिहास रचने का सुनहरा मौका

टीम इंडिया ने अपने पिछले दो आईसीसी खिताब जीते हैं - 2024 टी20 वर्ल्ड कप और 2025 चैंपियंस ट्रॉफी. क्या टीम इंडिया लगातार तीसरी बार खिताब जीतकर इतिहास रच सकते हैं, ऐसा कोई भी टीम पहले नहीं कर पाई है? टीम इंडिया ने रोहित शर्मा की कप्तानी में पिछले दोनों आईसीसी खिताब जीते थे, लेकिन इस बार कप्तानी सूर्यकुमार यादव के पास है जो अपनी फॉर्म से जूझ रहे हैं.

टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया की संभावित टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर.

संभावित स्टैंड बाई: यशस्वी जयसवाल, जितेश शर्मा, रिंकू सिंह, रियान पराग, शाहबाज अहमद/नीतीश कुमार रेड्डी, प्रसिद्ध कृष्णा.