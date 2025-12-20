Team India Ka Agla Match Kab Hai: साउथ अफ्रीका के बाद किसके खिलाफ टकराएगी टीम इंडिया, बस एक क्लिक पर देखें भारत का पूरा शेड्यूल

विराट कोहली और रोहित शर्मा (Photo Credit: X Formerly Twitter/BCCI)

Team India Next Match: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला 19 दिसंबर को खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अहमदाबाद (Ahmedabad) के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में खेला गया. पांचवें और आखिरी टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने साउथ अफ्रिका को 30 रनों से हरा दिया. इसके साथ ही टीम इंडिया ने 3-1 से सीरीज पर अपना कब्जा जमा लिया. इस सीरीज में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन किया. इस टी20 सीरीज के समापन के बाद अब हर किसी को टीम इंडिया के अगले मैच का इंतजार है. यह भी पढ़ें: Suryakumar Yadav Captaincy Stats: टी20 इंटरनेशनल से लेकर आईपीएल तक बतौर कप्तान कुछ ऐसा रहा हैं सुर्यकुमार यादव का प्रदर्शन, यहां देखें भारत के 'मिस्टर 360' के आकंड़ें

सीरीज के अंत के बाद अब फैंस की नजरें टीम इंडिया की अगली सीरीज की तरफ हैं. हर किसी के मन में यही चल रहा है कि टीम इंडिया अगला मुकाबला कब और किसके खिलाफ खेलेगी. चलिए टीम इंडिया के अगले सीरीज पर एक नजर डालते हैं. टीम इंडिया अब अगली सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने घर पर खेलेगी.

न्यूजीलैंड की टीम भारत के दौरे पर आ रही है जहां वो तीन मैच की वनडे और पांच मैच की टी20 सीरीज खेलेगी. दौरे का आगाज वनडे सीरीज के साथ होगी. इस सीरीज में विराट कोहली और रोहित शर्मा खेलते नजर आएंगे. न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज के बाद टीम इंडिया सीधे आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में खेलती नजर आएगी. ऐसे में टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच खेली जाने वाली वनडे और टी20 सीरीज का पूरा शेड्यूल देखते हैं.

टीम इंडिया बनाम न्यूजीलैंड वनडे सीरीज का शेड्यूल (IND vs NZ ODI Series 2026 Schedule)

11 जनवरी : पहला वनडे मैच : बड़ोदरा (1:30 PM)

14 जनवरी : दूसरा वनडे मैच : राजकोट (1:30 PM)

18 जनवरी : तीसरा वनडे मैच : इंदौर (1:30 PM).

टीम इंडिया बनाम न्यूजीलैंड टी20 सीरीज का पूरा शेड्यूल (IND vs NZ T20I Series 2026 Schedule)

21 जनवरी : पहला टी20 मैच : नागपुर (07:00 PM)

23 जनवरी : दूसरा टी20 मैच : रायपुर (07:00 PM)

25 जनवरी : तीसरा टी20 मैच : गुवाहाटी (07:00 PM)

28 जनवरी : चौथा टी20 मैच : विशाखापट्टनम (07:00 PM)

31 जनवरी : पांचवां टी20 मैच : तिरुवनंतपुरम (07:00 PM).

भारत और न्यूजीलैंड टी20 हेड-टू-हेड (IND vs NZ Head to Head in ODIs and T20Is)

टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच अबतक कुल 120 वनडे मैच खेले गए हैं. इस दौरान टीम इंडिया का पड़ला भारी रहा हैं. टीम इंडियाने 62 मुकाबलों में जीत दर्ज की हैं. जबकि, न्यूजीलैंड की टीम को महज 50 मैचों में जीत नसीब हुई है. वहीं, सात मैच का कोई परिणाम नहीं निकला और एक मैच टाई रहा है. इसके अलावा टी20 में दोनों के बीच अबतक 25 मैच खेले जा चुके हैं. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भी टीम इंडिया तगड़ी नजर आ रहीं हैं. टीम इंडिया ने 14 मुकाबले जीते हैं, जबकि 10 में न्यूजीलैंड विजयी रहा है. एक मुकाबला दोनों के बीच टाई समाप्त हुआ है.

आज होगा टीम इंडिया का ऐलान?

आज यानी 20 दिसंबर को बीसीसीआई की सेलेक्शन कमेटी दोपहर करीब डेढ़ बजे टीम इंडिया का ऐलान कर सकती हैं. इसी में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज और उसके बाद टी20 सीरीज और टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम घोषित कर दी जाएगी. वनडे सीरीज का आगाज 11 जनवरी से होगा, जो 18 जनवरी तक चलेगी. इसके बाद 21 जनवरी से पांच मैचों की टी20 सीरीज का आगाज हो जाएगा, जो 31 जनवरी तक खेली जाएगी. यानी अगले महीने लगातार क्रिकेट है.