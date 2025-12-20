Suryakumar Yadav Captaincy Stats: टी20 इंटरनेशनल से लेकर आईपीएल तक बतौर कप्तान कुछ ऐसा रहा हैं सुर्यकुमार यादव का प्रदर्शन, यहां देखें भारत के 'मिस्टर 360' के आकंड़ें

India National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, 5th T20I Match: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला 19 दिसंबर को खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अहमदाबाद (Ahmedabad) के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में खेला गया. पांचवें और आखिरी टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने साउथ अफ्रिका को 30 रनों से हरा दिया हैं. इसके साथ ही टीम इंडिया ने 3-1 से सीरीज पर अपना कब्जा जमा लिया हैं. इस सीरीज में टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) के कंधों पर थीं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की अगुवाई एडेन मार्कराम (Aiden Markram) कर रहे थे. यह भी पढ़ें: India U19 vs Pakistan U19, Asia Cup 2025 Final Match Date And Time: कब और कितने बजे से खेला जाएगा भारत बनाम पाकिस्तान के बीच खिताबी मुकाबला? इस स्टेडियम में भिड़ेंगी दोनों टीमें, यहां जानें वेन्यू समेत मैच से जुड़ी सभी जानकारी
सीरीज का चौथा मुकाबला लखनऊ में होना था जो घने कोहरे के कारण रद्द हो गया था. इस मुकाबले में टीम इंडिया से मिले 232 रन के लक्ष्य के जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 201/8 का स्कोर ही बना पाई. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में पिछले कुछ समय से टीम इंडिया बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रही है और अब टीम इंडिया ने अफ्रीका के खिलाफ सीरीज जीतते ही खास कमाल कर दिया.
एशिया कप 2025 में अपना पहला बड़ा ट्रॉफी जीतने के बाद अब सुर्यकुमार यादव ने कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं. इससे पहले सुर्यकुमार यादव ने ऑस्ट्रेलिया में अपनी जीत की लकीर जारी रखी और सीरीज 2-1 से जीती. और अब 3-1 से सीरीज जीतने के बाद टी20 क्रिकेट मेंबतौर कप्तान सुर्यकुमार यादव का रिकॉर्ड और बेहतर हो गया है. साल 2025 की शुरूआत में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 4-1 से टी20 सीरीज हराई थीं.
टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर कप्तान कुछ ऐसा रहा हैं सुर्यकुमार यादव का प्रदर्शन
सुर्यकुमार यादव ने केवल टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में ही टीम इंडिया की अगुवाई की है. शुरू में सुर्यकुमार यादव स्थायी कप्तान नहीं थे. सुर्यकुमार यादव ने नियमित कप्तान हार्दिक पांड्या के अनुपलब्ध होने पर टीम की कप्तानी संभाली. साल 2023 वर्ल्ड कप के बाद सुर्यकुमार यादव ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल सीरीज में टीम का नेतृत्व किया और 4-1 की जीत दर्ज की.
|मैचों की संख्या
|जीते
|हारे
|टाई
|कोई परिणाम नहीं
|जीत प्रतिशत
|38
|27
|6
|2
|0
|71.05
अब तक सुर्यकुमार यादव की अगुवाई में टीम इंडिया ने 35 टी20 इंटरनेशनल मुकाबके खेले हैं. इस दौरान टीम इंडिया को 26 मैचों में जीत मिली हैं, जबकि दो मैच टाई और सुपर ओवर में जीते गए. सुर्यकुमार की कप्तानी में टीम इंडिया ने केवल पांच मैच हारे हैं.
आईपीएल में बतौर कप्तान सुर्यकुमार यादव के आकंड़ें
|मैचों की संख्या
|जीते
|हारे
|टाई
|कोई परिणाम नहीं
|जीत प्रतिशत
|2
|1
|1
|0
|0
|50.00
इंडियन प्रीमियर लीग में सुर्यकुमार यादव मुंबई इंडियंस की टीम का अहम हिस्सा हैं. सुर्यकुमार यादव ने रोहित शर्मा और अब हार्दिक पांड्या के नेतृत्व में खेला है. मुंबई इंडियंस के लिए सुर्यकुमार यादव ने केवल दो मैचों में कप्तानी की है.
बतौर कप्तान सुर्यकुमार यादव के रणजी ट्रॉफी का रिकॉर्ड
|मैचों की संख्या
|जीते
|हारे
|टाई
|ड्रॉ
|कोई परिणाम नहीं
|जीत प्रतिशत
|6
|1
|2
|0
|3
|0
|16.66
सुर्यकुमार यादव ने अपने स्थानीय टीम मुंबई का रणजी ट्रॉफी में अगुवाई भी किया है. सुर्यकुमार यादव ने छह मैचों में कप्तानी की, जिनमें से केवल एक में जीत मिली और तीन मैच ड्रॉ पर समाप्त हुए.
SMAT में बतौर कप्तान सुर्यकुमार यादव का रिकॉर्ड
|मैचों की संख्या
|जीते
|हारे
|टाई
|ड्रॉ
|कोई परिणाम नहीं
|जीत प्रतिशत
|16
|10
|6
|0
|0
|0
|62.50
सुर्यकुमार यादव के पास घरेलू क्रिकेट में टी20 फॉर्मेट में कप्तानी का अनुभव भी है. सुर्यकुमार यादव ने मुंबई की टीम का नेतृत्व 16 मैचों में किया और 62.5 प्रतिशत जीत हासिल की.