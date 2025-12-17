Rahul Gandhi's Visit to Germany: राहुल गांधी पहुंचे जर्मनी, BMW प्लांट का किया दौरा, कहा..भारत में मैन्युफैक्चरिंग मजबूत करने की जरुरत: VIDEO

Congress leader Rahul Gandhi visited the BMW plant (Credit-@INCIndia)

Rahul Gandhi's Visit to Germany: कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) इन दिनों जर्मनी की यात्रा पर हैं. इस दौरान उन्होंने जर्मनी के मशहूर बीएमडब्ल्यू प्लांट (BMW Plant) का दौरा किया और भारत में (Manufacturing Sector) को मजबूत करने की जरूरत पर खुलकर बात की. राहुल गांधी ने कहा कि किसी भी देश की आर्थिक मजबूती का आधार उत्पादन होता है.BMW फैक्ट्री भ्रमण के बाद राहुल गांधी ने कहा कि वहां (Indian Product) को देखकर उन्हें खुशी हुई.

उन्होंने बताया कि BMW में 450 CC की (TVS Bike) मौजूद है और यह भारत के लिए गर्व की बात है. राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय झंडा विदेश में लहराते देखना एक खास अनुभव है. इस वीडियो को @INCIndia नाम के हैंडल से सोशल मीडिया X पर शेयर किया है. ये भी पढ़े:लोकसभा में तीखी नोकझोंक: अमित शाह ने राहुल गांधी की आपत्तियों पर कहा-‘संसद आपके निर्देशों पर नहीं चलेगी’ (Watch VIDEO)

राहुल गांधी का बीएमडब्ल्यू प्लांट का दौरा

भारत को उत्पादन बढ़ाना होगा

पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि भारत में Manufacturing लगातार कमजोर हो रही है, जबकि इसे तेजी से बढ़ना चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर देश को आर्थिक रूप से आगे बढ़ना है तो (Production) को प्राथमिकता देनी होगी और बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करने होंगे.

बीएमडब्ल्यू प्लांट का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर

राहुल गांधी के BMW दौरे का एक (Video) कांग्रेस पार्टी ने X (Twitter) पर साझा किया. वीडियो में वह कार और बाइक सेक्शन देखते, लोगों से बातचीत करते और मैन्युफैक्चरिंग मॉडल को समझते नजर आए.

मैन्युफैक्चरिंग है मजबूत अर्थव्यवस्था की रीढ़

कांग्रेस ने पोस्ट में कहा कि मजबूत अर्थव्यवस्थाओं की नींव Manufacturing Ecosystem पर टिकी होती है. भारत में उत्पादन घट रहा है, जिसे बढ़ाकर ही (High Quality Jobs) और तेज आर्थिक विकास संभव है.

बर्लिन में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस से मुलाकात

जर्मनी पहुंचने पर राहुल गांधी का (Indian Overseas Congress – IOC) के सदस्यों ने गर्मजोशी से स्वागत किया. बर्लिन में वह प्रवासी भारतीयों से संवाद करेंगे और एक बड़े IOC कार्यक्रम को संबोधित करेंगे.IOC के अनुसार इस कार्यक्रम में पूरे यूरोप से संगठन के अध्यक्ष शामिल होंगे. इसमें पार्टी को मजबूत करने, (NRI Issues) और संगठन के विस्तार जैसे विषयों पर चर्चा होगी.

बीजेपी के सवालों पर प्रियंका गांधी का जवाब

राहुल गांधी की विदेश यात्रा को लेकर (BJP) की आलोचना पर उनकी बहन और सांसद (Priyanka Gandhi Vadra) ने पलटवार किया. उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद विदेश यात्राएं करते हैं, तो विपक्ष के नेता के दौरे पर सवाल उठाना गलत है.

20 दिसंबर तक चलेगी यात्रा

राहुल गांधी की यह जर्मनी यात्रा 20 दिसंबर 2025 तक चलेगी. इस दौरान वह प्रवासी भारतीयों से मुलाकात और कई राजनीतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे.