Haryana vs Jharkhand, SMAT 2025 Final Live Streaming: आज हरियाणा बनाम झारखंड के बीच खेला जाएगा फाइनल मुकाबला, जानें कब, कहां और कैसे देख पाएंगे लाइव स्ट्रीमिंग

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी एलीट 2025 (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Haryana vs Jharkhand, Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 2025 Final Live Streaming: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 अब अपने आखिरी स्टेज पर पहुंच चुका है. इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला आज यानी 18 दिसंबर को हरियाणा और झारखंड के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह फाइनल मुकाबला पुणे (Pune) के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम (Maharashtra Cricket Association Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे से खेला जाएगा. सुपर लीग ग्रुप-ए में झारखंड की टीम प्वाइंट्स टेबल में पहले नंबर पर मौजूद थी. जबकि हरियाणा की टीम सुपर लीग ग्रुप-बी की प्वाइंट्स टेबल में पहले नंबर पर थी. दोनों ही टीमों ने अब तक यह टूर्नामेंट नहीं जीता है. इस टूर्नामेंट में हरियाणा की कमान अंकित कुमार (Ankit Kumar) के हाथों में है. वहीं झारखंड के कप्तान ईशान किशन (Ishan Kishan) हैं. यह भी पढ़ें: India vs South Africa 5th T20I Match: आखिरी टी20 मुकाबले से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका, अहमदाबाद में खेलते नजर नहीं आएंगे शुभमन गिल

इस बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को एक नया चैंपियन मिलने वाला है. दोनों ही टीमों ने टूर्नामेंट में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है और फाइनल में जगह बनाई है. विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन की अगुवाई में झारखंड की टीम ने इस बार पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ एक मैच हारकर फाइनल में प्रवेश किया है. दोनों टीमों के पास बेहतरीन प्लेयर्स मौजूद हैं. ऐसे में रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद है.

इस टूर्नामेंट में झारखंड के कप्तान ईशान किशन ने इस सीजन 9 पारियों में 416 रन बनाए. इस दौरान ईशान किशन का औसत 52 का स्ट्राइक रेट 195.31 का रहा. टूर्नामेंट में किशन ने एक शतक और दो अर्द्धशतक जड़े. इस सीजन में ईशान किशन अब तक 23 छक्के लगा चुके हैं. वहीं हरियाणा के कप्तान अंकित कुमार ने 10 मैचों में 448 रन बनाए हैं.

इस सीजन में हरियाणा के तेज गेंदबाज अंशुल कम्बोज ने 20 विकेट लिए हैं. वहीं झारखंड के सुशांत मिश्रा 19 विकेट लेकर तीसरे स्थान पर हैं. अब फाइनल में भी दोनों ही टीमों को इन खिलाड़ियों से उम्मीद रहेगी.

जियो हॉटस्टार ऐप पर होगी लाइव स्ट्रीमिंग (Haryana vs Jharkhand SMAT 2025 Final Live Streaming)

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 के फाइनल मुकाबले का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स चैनल पर किया जाएगा. इसके अलावा क्रिकेट फैंस लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार ऐप पर देख सकते हैं. इसके लिए फैंस को अपने फोन में सिर्फ जियो हॉटस्टार ऐप डाउनलोड करना होगा. फिर फैंस आराम से इस मुकाबले का लुत्फ उठा सकते हैं.

हरियाणा और झारखंड के स्क्वाड

झारखंड टीम: इशान किशन (विकेटकीपर/कप्तान), विराट सिंह, कुमार कुशाग्र, रॉबिन मिंज, अनुकूल रॉय, पंकज कुमार, राजनदीप सिंह, बाल कृष्ण, विकास सिंह, सुशांत मिश्रा, सौरभ शेखर, अमित कुमार, उत्कर्ष सिंह.

हरियाणा टीम: अर्श रंगा, अंकित कुमार (कप्तान), निशांत सिंधु, आशीष सिवाच, यशवर्धन दलाल (विकेटकीपर), सामंत जाखड़, पार्थ वत्स, सुमित कुमार, अंशुल कंबोज, अमित राणा, इशांत भारद्वाज, विवेक नरेश कुमार, अनुज ठकराल, अर्पित राणा, भुवन रोहिल्ला, मयंक शांडिल्य, युवराज योगेंद्र सिंह, युजवेंद्र चहल.

नोट: झारखंड क्रिकेट टीम बनाम हरियाणा क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.