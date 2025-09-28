Nashik Rain: नाशिक में भारी बारिश का कहर! गोदावरी नदी किनारे के मंदिर पानी में डूबे, आज और कल के लिए अलर्ट जारी; VIDEO

Credit-(X,@ddsahyadrinews)

Nashik Rain: महाराष्ट्र (Maharashtra) में जमकर बारिश हो रही है. कई शहरों में सड़कों पर जलभराव हो गया है, तो वही नाशिक (Nashik) शहर में एक बार फिर तेज बारिश (Heavy Rain) के कारण गोदावरी नदी (Godavari River) उफान पर बहने लगी है. बताया जा रहा है की गंगापूर डैम (Gangapur Dam) से 10 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया है. जिसके कारण गोदावरी नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है. गोदावरी घाट परिसर के मंदिर पानी में डूब गए है. नदी के किनारे मौजूद हनुमान मंदिर भी पानी में डूब गया है. इसके साथ आसपास की दुकानों में भी पानी घुस गया है. नाशिक के कई गांवों में पानी घुसने की वजह से लोगों का जीवन प्रभवित हो गया है.

इसका वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @ddsahyadrinews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

उफान पर गोदावरी नदी

नाशिक जिले में जोरदार बारिश से लोगों का जीवन प्रभावित

नाशिक (Nashik) के येवला तहसील के अंदरसुल गांव में कोलगंगा नदी ने कहर बरपाया. नदी ने अपना किनारा छोड़ कर गांवों का रुख किया और कई घर पानी में डूब गए. इससे लोगों के घर-बार बह गए.

प्रशासन ने दिया अलर्ट

नदी किनारे बसे गांवों को प्रशासन की ओर से पहले ही चेतावनी जारी कर दी गई है. प्रशासन ने नाशिक जिले के आज और कल के रेड अलर्ट (Alert) जारी किया है. प्रशासन ने लोगों को सावधान रहने की अपील की है.