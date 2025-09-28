Nashik Rain: नाशिक में भारी बारिश का कहर! गोदावरी नदी किनारे के मंदिर पानी में डूबे, आज और कल के लिए अलर्ट जारी; VIDEO

Nashik Rain: महाराष्ट्र (Maharashtra) में जमकर बारिश हो रही है. कई शहरों में सड़कों पर जलभराव हो गया है, तो वही नाशिक (Nashik) शहर में एक बार फिर तेज बारिश (Heavy Rain) के कारण गोदावरी नदी (Godavari River) उफान पर बहने लगी है. बताया जा रहा है की गंगापूर डैम (Gangapur Dam) से 10 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया है. जिसके कारण गोदावरी नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है. गोदावरी घाट परिसर के मंदिर पानी में डूब गए है. नदी के किनारे मौजूद हनुमान मंदिर भी पानी में डूब गया है. इसके साथ आसपास की दुकानों में भी पानी घुस गया है. नाशिक के कई गांवों में पानी घुसने की वजह से लोगों का जीवन प्रभवित हो गया है.
उफान पर गोदावरी नदी
⛈️ नाशिक रेड अलर्ट
आज आणि उद्या नाशिक जिल्ह्यासाठी रेड अलर्ट जारी.
जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले असून, प्रशासन पूर्णपणे सज्ज.
महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, तहसीलदार, पोलीस यंत्रणा अलर्ट मोडवर.#Nashik #RainAlert #MaharashtraRain pic.twitter.com/jpB9xQ1Wzc
नाशिक जिले में जोरदार बारिश से लोगों का जीवन प्रभावित
नाशिक (Nashik) के येवला तहसील के अंदरसुल गांव में कोलगंगा नदी ने कहर बरपाया. नदी ने अपना किनारा छोड़ कर गांवों का रुख किया और कई घर पानी में डूब गए. इससे लोगों के घर-बार बह गए.
प्रशासन ने दिया अलर्ट
नदी किनारे बसे गांवों को प्रशासन की ओर से पहले ही चेतावनी जारी कर दी गई है. प्रशासन ने नाशिक जिले के आज और कल के रेड अलर्ट (Alert) जारी किया है. प्रशासन ने लोगों को सावधान रहने की अपील की है.