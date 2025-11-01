Chhattisgarh Foundation Day 2025: छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस तीजन बाई के परिवार और विनोद कुमार शुक्ल से पीएम मोदी ने की बात

PM Modi Samastipur Visit (Photo- ANI)

नई दिल्ली, 1 नवंबर : छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के 25वें स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दिया. पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ की मशहूर लोक कलाकार पद्म विभूषण तीजन बाई के परिवार से बातचीत कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली. साथ ही उन्होंने वरिष्ठ साहित्यकार और पद्म भूषण विनोद कुमार शुक्ल से भी बात की और उनके स्वास्थ्य तथा कुशलक्षेम के बारे में पूछा.

छत्तीसगढ़ की पंडवानी कला की माहिर तीजन बाई को पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है. तीजन बाई ने छत्तीसगढ़ की लोककला को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई है. उनकी कला ने न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश की लोकसंस्कृति को गौरवान्वित किया है. प्रधानमंत्री ने उनके प्रति सम्मान प्रकट करते हुए उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई और जल्द स्वस्थ होने की कामना की. पीएम मोदी ने सुप्रसिद्ध लेखक विनोद कुमार शुक्ल से भी बात की, जो अपनी संवेदनशील लेखन शैली और गहन विचारों के लिए जाने जाते हैं. प्रधानमंत्री ने उनके योगदान की सराहना की और उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेते हुए कहा कि ऐसे रचनाकार देश की सांस्कृतिक चेतना को सशक्त बनाते हैं.

यह बातचीत छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री के राज्य के कलाकारों के प्रति स्नेह और जुड़ाव का प्रतीक है. इसी अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने 'एक्स' पर एक पोस्ट करते हुए छत्तीसगढ़वासियों को राज्य की 25वीं वर्षगांठ की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने आधिकारिक 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "छत्तीसगढ़ के अपने सभी भाई-बहनों को राज्य के स्थापना दिवस की 25वीं वर्षगांठ की अनेकानेक शुभकामनाएं. प्रकृति और संस्कृति को समर्पित यह प्रदेश आज प्रगति के नित-नए मानदंड गढ़ने में जुटा है. कभी नक्सलवाद से प्रभावित रहे यहां के कई इलाके आज विकास की प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं. मुझे भरोसा है कि यहां के मेहनती और हुनरमंद लोगों की लगन और उद्यम से हमारा यह राज्य विकसित भारत के विजन को साकार करने में अहम भूमिका निभाएगा." छत्तीसगढ़ आज अपने 25 वर्षों की विकास यात्रा पर गर्व महसूस कर रहा है और प्रधानमंत्री का यह स्नेहपूर्ण संदेश राज्य के मेहनती लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया है.