Bihar Election Results: सुशासन की जीत हुई है; बिहार में NDA की ऐतिहासिक जीत पर बोले PM मोदी

Bihar Election Results: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों ने राजनीति के पटल पर एक नया अध्याय जोड़ दिया है. बिहार में NDA ने जबरदस्त जीत दर्ज करते हुए यह साबित कर दिया कि जनता ने विकास, स्थिरता और अच्छे शासन पर फिर भरोसा जताया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐतिहासिक जीत के लिए बिहार की जनता का आभार व्यक्त किया और इसे “सुशासन की जीत” बताया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक भावुक संदेश लिखते हुए कहा कि बिहार के लोगों ने अभूतपूर्व समर्थन देकर NDA को फिर से सत्ता संभालने का भरोसा दिया है. पीएम मोदी ने लिखा, 'सुशासन की जीत हुई है. विकास की जीत हुई है. जन-कल्याण की भावना की जीत हुई है. सामाजिक न्याय की जीत हुई है.'

प्रधानमंत्री ने आगे लिखा, बिहार के मेरे परिवारजनों का बहुत-बहुत आभार, जिन्होंने 2025 के विधानसभा चुनावों में एनडीए को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व जीत का आशीर्वाद दिया है. यह प्रचंड जनादेश हमें जनता-जनार्दन की सेवा करने और बिहार के लिए नए संकल्प के साथ काम करने की शक्ति प्रदान करेगा."

उन्होंने आगे लिखा, "मैं एनडीए के प्रत्येक कार्यकर्ता का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अथक परिश्रम किया है. उन्होंने जनता के बीच जाकर हमारे विकास के एजेंडे को सामने रखा और विपक्ष के हर झूठ का मजबूती से जवाब दिया. मैं उनकी हृदय से सराहना करता हूं!"

NDA की बड़ी जीत पर PM मोदी का धन्यवाद संदेश

पीएम ने लिखा, "आने वाले समय में हम बिहार के विकास, यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर और राज्य की संस्कृति को नई पहचान देने के लिए बढ़-चढ़कर काम करेंगे. हम यह सुनिश्चित करेंगे कि यहां की युवा शक्ति और नारी शक्ति को समृद्ध जीवन के लिए भरपूर अवसर मिले."

नीतीश कुमार और NDA नेताओं को बधाई

प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को भी जीत की बधाई दी और कहा कि गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने जनता के बीच जाकर विकास का एजेंडा मजबूती से रखा. उन्होंने कहा, “मैं NDA के हर कार्यकर्ता को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने दिन-रात मेहनत की और विपक्ष के हर झूठ का डटकर जवाब दिया.”

चुनावी तस्वीर: विपक्ष की बड़ी हार

जो चुनाव NDA बनाम महागठबंधन के बीच होने वाला बड़ा मुकाबला माना जा रहा था, वह अंत में BJP बनाम JDU की सीटों की रेस बनकर रह गया. विपक्ष की “वोट चोरी” जैसी मुहिम जनता के बीच असर नहीं बना सकी और महागठबंधन बुरी तरह पिछड़ गया.

शाम 6:15 बजे तक आए रुझानों में तस्वीर लगभग साफ होती दिखाई दी. NDA 204 सीटों पर आगे रहा, जिसमें BJP 92, JDU (नीतीश कुमार) 82, LJP (राम विलास) 21 और HAMS 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए थी. दूसरी ओर, महागठबंधन मात्र 34 सीटों पर सिमटता नजर आया. इसमें RJD 25, कांग्रेस 5 और वाम दलों को केवल कुछ सीटों पर बढ़त मिली, जबकि प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी पूरी तरह खाली हाथ रही. इस चुनावी जंग में कांग्रेस लगभग साफ हो गई और RJD का प्रदर्शन भी उम्मीद से काफी कमजोर रहा, जिससे विपक्ष की स्थिति और भी कमजोर दिखाई दी.