Bikaner Shocker: चलती ट्रेन में सेना के जवान की अटेंडेंट ने की हत्या, विवाद के बाद चाकू से गोदकर उतारा मौत के घाट, बीकानेर के पास साबरमती एक्सप्रेस की घटना

Murder in a moving train

Bikaner Shocker: साबरमती एक्सप्रेस (Sabarmati Express) में चलती ट्रेन में एक सेना के जवान की चाकू से गोदकर हत्या (Murder) कर दी गई है.इस घटना से ट्रेन में हड़कंप मच गया.मृतक का नाम जिगर कुमार चौधरी बताया जा रहा है. ये घटना लूणकरनसर और बीकानेर (Bikaner) के बीच में हुई. बताया जा रहा है की जिगर चौधरी पंजाब के फिरोजपुर से ट्रेन में सवार हुए थे और गुजरात के साबरमती जा रहे थे. इस दौरान उनका ट्रेन में मौजूद युवकों के साथ विवाद हुआ और इस विवाद में युवक ने चाकू से गोदकर जिगर की हत्या कर दी.

बताया जा रहा है की कोच में मौजूद अटेंडेंटों के साथ जवान का विवाद हुआ था. विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया की एक अटेंडेंट ने उनकी हत्या कर दी.

झगड़े के बाद हुई मारपीट और वारदात

रेलवे पुलिस के अनुसार, जवान जिगर कुमार चौधरी पंजाब के फिरोजपुर से ट्रेन में सवार हुए थे और गुजरात (Gujarat) के साबरमती जा रहे थे. यात्रा के दौरान कुछ युवकों से उनका विवाद हो गया, जो बाद में हिंसक झगड़े में बदल गया. विवाद के दौरान किसी ने उन पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए और काफी खून बह गया. उनका पूरा डिब्बा खून से सना मिला.घटना के बाद घायल जवान को पीबीएम हॉस्पिटल बीकानेर पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.उनका शव (Hospital) की मोर्चरी में रखवाया गया है और परिजनों के पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम कराया जाएगा.

अटेंडेंट को हिरासत में लिया

हमले के बाद आरोपी युवक मौके से फरार हो गए. जीआरपी पुलिस ने एक अटेंडेंट (Attendant) को गिरफ्तार किया है और उससे पूछताछ जारी है. इस घटना के बाद साबरमती एक्सप्रेस के जिस एसी कोच में हत्या हुई, उसे सील कर दिया गया है. यात्रियों को दूसरे डिब्बे में स्थानांतरित किया गया है. आरपीएफ के जवान अब उसी डिब्बे में यात्रा कर रहे हैं.