Agra Road Accident: सड़क पार कर रहे छात्र को तेज रफ्तार कार सवार ने मारी टक्कर, कई फीट तक उछलकर गिरा, आगरा का VIDEO आया सामने

आगरा, उत्तर प्रदेश: आगरा शहर (Agra) में एक भीषण सड़क हादसा (Road Accident) सामने आया है. जिसमें एक तेज रफ्तार कार ने सड़क पार कर रहे छात्र (Student) को टक्कर मार दी. इस एक्सीडेंट में छात्र बूरी तरह से घायल हो गया है. ये घटना आगरा के जगनेर मार्ग (Jagner Marg) पर हुई है. बताया जा रहा है की छात्र पढ़ने के लिए लाइब्रेरी (Library) आया हुआ था. सड़क पार करते हुए उसे एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी. ये टक्कर इतनी भयानक थी कि छात्र कई फीट तक उछलकर गिरा. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर सामने आया है. जिसमें देख सकते है की ये एक्सीडेंट कितना भयावह था.
तेज रफ्तार कार सवार ने छात्र को मारी टक्कर
आगरा में सड़क पार कर रहे छात्र को कार ने उड़ाया
कार की टक्कर से दूर जाकर गिरा छात्र, CCTV वायरल pic.twitter.com/p71BDhd74d
— Priya singh (@priyarajputlive) August 24, 2025
बुरी तरह से घायल हुआ छात्र
जानकारी के मुताबिक रिठौरी गांव (Rithuri Village) का मनीष कागारौल (Kagaroul) की एक लाइब्रेरी में पढ़ता है. शनिवार को दोपहर के समय जब वह लाइब्रेरी के पास पहुंचा तो उसने दौड़कर सड़क पार करने की कोशिश की और इसी दौरान एक तेज रफ्तार कार सवार ने उसको टक्कर मार दी. इस टक्कर में मनीष उछलकर गिरा. इस हादसे में मनीष काफी गंभीर रूप से घायल हो गया है. उसका इलाज एक प्राइवेट हॉस्पिटल (Hospital) में जारी है.
कार सवार ने पहुंचाया हॉस्पिटल
इस घटना के बाद कार सवार ने गाड़ी रोककर छात्र को हॉस्पिटल पहुंचाया. बताया जा रहा है की वहां छात्र का इलाज जारी है. अमूमन देखा गया है की कार एक्सीडेंट के बाद या तो कार सवार गाड़ी लेकर फरार हो जाते है या फिर गाड़ी छोड़कर फरार हो जाते है. लेकिन इस कार सवार ने घायल छात्र ( Injured Student) को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया. इस मामले की आगे की जांच पुलिस कर रही है.