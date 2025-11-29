Pune Koyta Gang: सिगरेट के पैसे मांगने पर शॉप में कोयते से तोड़फोड़, पुणे के विमान नगर की घटना, परिसर में फैली दहशत: VIDEO

Axe attack on a paan shop (Credit-@VijayKumbhar62)

Pune Koyta Gang: पुणे के विमान नगर (Viman Nagar, Pune) इलाके से एक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां कुख्यात कोयता गैंग (Koyta Gang) के सदस्यों ने एक पान दुकान में जमकर उत्पात मचाया. युवकों ने दुकान मालिक द्वारा मुफ्त सिगरेट (Free Cigarettes) देने से इंकार करने पर दुकान में घुसकर कोयते (Sickle) से तोड़फोड़ कर दी.हैरानी की बात यह है कि हमला करने वाले युवक बिना डरे वारदात को अंजाम देते रहे, जबकि पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी (CCTV) कैमरे में कैद हो रहा था.

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @VijayKumbhar62 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Beed Shocker: बीड में दिनदहाड़े बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या, आरोपी ने कोयते से हमला कर उतारा मौत के घाट; सामने आया हैरान कर देने वाला VIDEO

दुकान में कोयते से तोड़फोड़

In Pimpri-Chinchwad today, a 23-year-old in Bhosari is in the ICU—simply for asking for cigarette money. If this is ‘law & order,’ what does total collapse look like?#PimpriChinchwad#LawAndOrder#PublicSafetyCollapse pic.twitter.com/srOURJvWeJ — Vijay Kumbhar (@VijayKumbhar62) November 28, 2025

पैसे मांगने पर तोड़फोड़

जानकारी के मुताबिक, पांच से छह युवक पान शॉप पर पहुंचे और सिगरेट ले ली. दुकान मालिक ने इनसे पैसे मांगे तो इनमें से एक आरोपी ने अचानक अपने पास रखा कोयता (Sickle) निकाल लिया और दुकान की तोड़फोड़ शुरू कर दी. इनमें से कुछ हमलावरों में कुछ नाबालिग (Minors) भी है.

परिसर में फैली दहशत

अचानक हुए इस हमले के बाद इलाके में डर और तनाव का माहौल बन गया है. लोग इस घटना से सहमे हुए हैं और सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. बता दें की पिछले कई वर्षों से पुणे जिले गुंडागर्दी बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, पुलिस (Police) की कार्रवाई के बावजूद बदमाशों के हौसले बुलंद है.