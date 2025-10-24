Bus Fire Accident In Kurnool: आंध्र प्रदेश के कुरनूल में चलती बस में लगी आग, कई यात्रियों की मौत, मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने जताया शोक

कुरनूल, 24 अक्टूबर : आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले (Kurnool District) में एक बस में आग लगने से कई लोगों की मौत हो गई है. यह हादसा कल्लूर मंडल में चिन्नाटेकुर के पास हैदराबाद-बेंगलुरू हाईवे (Hyderabad-Bengaluru Highway) पर हुआ. यह बस बेंगलुरु से हैदराबाद जा रही थी, तभी अचानक आग की लपटें उठने लगीं. कुछ देर में ही पूरी बस जलकर राख हो गई. शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, बस में लगभग 40 यात्री सवार थे. लगभग 12 यात्री आपातकालीन निकास द्वार तोड़कर मामूली चोटों के साथ बाहर निकलने में सफल रहे, जबकि कई लोग आग की चपेट में आने से झुलस गए और बाद में उनकी मौत हो गई. हालांकि, मरने वालों की संख्या के बारे में आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है.

घटना के बाद राज्य सरकार में परिवहन मंत्री मंडीपल्ली रामप्रसाद रेड्डी मौके पर पहुंचे. उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया और कहा कि इतने सारे लोगों की जान जाना वाकई दिल दहला देने वाला है. परिवहन मंत्री ने अधिकारियों को घायलों को कुरनूल अस्पताल पहुंचाने और सर्वोत्तम संभव चिकित्सा उपचार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. उन्होंने परिवहन और बचाव दलों को दुर्घटनास्थल पर तत्काल राहत और बचाव कार्य करने के भी निर्देश दिए. यह भी पढ़ें : Rajasthan Banswara Gold Reserve: राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के कांकरिया गांव में 222 टन सोने का विशाल भंडार मिला, देश की 25% मांग पूरी होने की उम्मीद

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने हादसे पर शोक व्यक्त किया. उन्होंने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "कुरनूल जिले के चिन्नाटेकुर गांव के पास हुई भीषण बस आग दुर्घटना के बारे में जानकर मुझे गहरा सदमा पहुंचा है. मेरी गहरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है. सरकारी अधिकारी घायलों और प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करेंगे."

पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने भी हादसे पर दुख जताया. उन्होंने लिखा, "कुरनूल जिले के चिन्नाटेकुर गांव के पास हुई दुखद बस आग दुर्घटना की खबर बेहद दुखद है. मैं उन परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है. मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में घायलों और प्रभावित लोगों को सभी जरूरी सहायता और चिकित्सा सहायता प्रदान की जाए."