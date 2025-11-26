Balotra Sudden Death: बाजार में चलते हुए शख्स को आया हार्ट अटैक, हॉस्पिटल जाने से पहले ही हुई मौत, बालोतरा जिले का वीडियो आया सामने: VIDEO

Balotra Sudden Death: राजस्थान (Rajasthan) के बालोतरा के पादरू में 45 साल के टेलर की सड़क पर अचानक गिर पड़े. जिसके बाद आसपास के लोग जमा हो गए. उन्हें लोगों ने हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी. डॉक्टरों ने बताया की उन्हें हार्ट अटैक आया हुआ था. मृतक टेलर का नाम अशोक कुमार बताया जा रहा है. पादरू हॉस्पिटल (Padru Hospital) में प्राथमिक जांच के बाद उन्हें बालोतरा (Balotra) के हॉस्पिटल में रेफर किया गया था.
वहां पहुंचते ही डॉक्टर्स ने बताया कि उन्होंने हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही हार्ट अटैक (Heart Attack) के कारण दम तोड़ दिया है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @NDTV_Rajasthan नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Sudden Death: इंसानियत शर्मसार! कर्मचारी हार्ट अटैक से तड़पता रहा और मालिक फोन पर बिजी था, युवक की हुई कुछ देर में मौत, आगर मालवा का VIDEO आया सामने
सड़क पर शख्स की हार्ट अटैक से मौत
बालोतरा जिले में 45 वर्षीय अशोक कुमार को सड़क पर चलते समय हार्ट अटैक आया और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई। तमिलनाडु में टेलरिंग का काम करने वाले अशोक रिश्तेदार के विवाह में शामिल होने राजस्थान आए थे#Balotra | #Rajasthan pic.twitter.com/d1DIVjCwJQ
— NDTV Rajasthan (@NDTV_Rajasthan) November 25, 2025
तमिलनाडु से परिवार के धार्मिक समारोह के लिए आए थे
अशोक कुमार कई वर्षों से तमिलनाडु (Tamil Nadu) में एक टेलर के रूप में काम कर रहे थे. वह दिवाली से पहले ही अपने गांव पादरू (Padru) लौटे थे.घर के फैमिली टेंपल में 26 और 27 नवंबर को प्राण प्रतिष्ठा आयोजित थी. सोमवार को वह बाजार किसी काम से आए थे, तभी उन्हें हार्ट अटैक आ गया और जमीन पर गिर पड़े और उनकी मौत हो गई. बताया जा रहा है की उनका तमिलनाडु लौटने का टिकट 3 दिसंबर का था.
परिजनों में फैला मातम
अशोक कुमार की मौत के बाद उनके परिजनों में मातम फ़ैल गया है.डॉक्टरों का कहना है कि प्रारंभिक लक्षण स्पष्ट रूप से हार्ट अटैक की ओर इशारा करते हैं. परिवार धार्मिक कारणों से पोस्टमॉर्टम नहीं कराना चाहता था, इसलिए शव परिजनों को सौंप दिया गया.