Greater Noida Accident: कैब ड्राइवर की बड़ी लापरवाही! स्कूल जा रहे है छात्र पर सोसाइटी में ही चढ़ा दी कार, बच्चा हुआ घायल, एक्सीडेंट का भयावह VIDEO आया सामने

Greater Noida Accident: ग्रेटर नोएडा (Greater Noida) के अजनारा होम्स सोसायटी में 19 नवंबर को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. स्कूल जाने वाला एक बच्चा कैब के नीचे आ गया, लेकिन सौभाग्य से उसकी जान बच गई. यह पूरा हादसा सोसायटी के सीसीटीवी (CCTV) कैमरे में कैद हो गया, जिसके वायरल होने के बाद इलाके में सुरक्षा को लेकर बहस तेज हो गई है. सीसीटीवी (CCTV) वीडियो में दिखता है कि बच्चा अपनी बहन के साथ सोसायटी के स्कूल गेट की ओर दौड़ रहा था. अचानक वह फिसलकर सड़क पर गिर गया. ठीक उसी समय गेट पर पहुंचती एक कैब उसके ऊपर से गुजर गई.
बच्चे के ऊपर से कैब का अगला पहिया निकल गया, लेकिन चमत्कारिक रूप से उसे गंभीर चोट नहीं आई.इस घटना का वीडियो (Video) सोशल मीडिया @WeUttarPradesh नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.
सोसाइटी में स्कूल छात्र को कैब चालक ने कुचला
#GreaterNoida :-लापरवाह कैब ड्राइवर की रफ्तार बनी हादसे की वजह।
ग्रेटर नोएडा की Ajnara Homes सोसाइटी में उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया जब दौड़ रहे एक छात्र को अचानक ठोकर लगी और वह सड़क पर गिर गया। उसी वक्त पीछे से तेज़ी से आ रही एक कैब ने छात्र को कुचल दिया।
हादसे में छात्र… pic.twitter.com/YZGh3pTc3L
— UttarPradesh.ORG News (@WeUttarPradesh) November 22, 2025
बच्चा हुआ घायल
बच्चे की बहन, जो उससे कुछ कदम आगे थी, हादसा देखते ही तुरंत पीछे मुड़ी और कैब को रोकने की कोशिश की. कैब चालक (Cab Driver) भी गाड़ी रोककर नीचे उतरा और बच्चे की स्थिति देखने लगा. वहीं, सोसायटी के निवासी मौके पर दौड़कर आए और बच्चे को संभाला व उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की.परिजन तुरंत उसे हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत स्थिर बताई.
परिवार ने शिकायत दर्ज नहीं कराई
पुलिस (Police) के अनुसार, बच्चे के परिवार ने इस घटना को लेकर कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई है. बिसरख थाना पुलिस ने बताया कि शिकायत मिलने पर ही आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी.