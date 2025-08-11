Bull Attack: मंदिर जा रहे बुजुर्ग पर सांड ने किया हमला, सींगों से उठाकर फेंका, बागपत जिले का वीडियो आया सामने; VIDEO

बागपत, उत्तर प्रदेश: आवारा मवेशियों के हमले में कई लोग घायल हो जाते है तो कभी कभी हमले में लोग अपनी जान भी गंवा देते है. ऐसा ही एक भयावह वीडियो बागपत जिले से सामने आया है. घटना लहचौड़ा गांव की बताई जा रही है. इस घटना का वीडियो सामने आया है. एक बुजुर्ग शख्स अपने घर से मंदिर जाने के लिए निकले थे, इसी दौरान गली में एक सांड उनके पास आता है और उनपर हमला करता है और उन्हें सींगों से उठाकर फेंक देता है. इसके बाद सांड वहां से निकल जाता है, इसके बाद बुजुर्ग नीचे गिर जाते है और सांड वहां से निकल जाता है. लेकिन बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो जाते है. इसके बाद लोग दौड़कर आते है और बुजुर्ग को संभालते है.
इन बुजुर्ग का नाम रघुनंदन शर्मा बताया जा रहा है. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @thefirstindia नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Bull Attack: सड़क पर खड़े युवक पर गुस्साएं सांड ने किया जानेलवा हमला, सींगों पर उठाकर जमीन पर पटका, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर का VIDEO आया सामने
सांड ने किया बुजुर्ग पर हमला
Baghpat Bull Attack: Stray Bull Lifts 85-Year-Old and Slams Him to Ground | CCTV Footage | UP#Baghpat #UttarPradesh #StrayBullAttack #CCTVVideo #ViralVideo #ElderlyManInjured #Chandinagar #LahchaudaVillage #UPNews #PublicSafety #StrayCattleMenace #BreakingNews #BullAttack pic.twitter.com/Cw9bSXSOPQ
— First India (@thefirstindia) August 10, 2025
घायल बुजुर्ग को किया गया हॉस्पिटल में एडमिट
इस हमले के बाद बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हुए है और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है. जहांपर उनका इलाज जारी है. ग्रामीणों के मुताबिक़ इस सांड ने पहले भी कई लोगों पर हमला किया है. कई लोग इसके हमले में घायल भी हो चुके है.
ग्रामीणों ने की सांड को पकड़ने की मांग
इस घटना के बाद ग्रामीणों में रोष फैल गया है और प्रशासन से ग्रामीणों ने इस सांड को पकड़ने की मांग की है. ग्रामीणों का कहना है कि अगर अभी इसे पकड़ा नहीं गया तो भविष्य किसी की जान भी जा सकती है.