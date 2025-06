Shefali Jariwala ने सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर किया आखिरी X पोस्ट, हार्ट अटैक ने ली एक्ट्रेस की जान?

Shefali Jariwala (Photo Credits: Instagram)

Shefali Jariwala Last X Post: शेफाली जरीवाला के आकस्मिक निधन से फिल्म और टीवी इंडस्ट्री गहरे सदमे में है. 'कांटा लगा' गर्ल के नाम से मशहूर शैफाली मात्र 42 साल की उम्र में हम सबको अलविदा कह गईं. खबरों के मुताबिक, शैफाली को दिल का दौरा पड़ा, हालांकि आधिकारिक कारण का खुलासा अभी नहीं हुआ है. मुंबई पुलिस ने ANI को दिए बयान में कहा, "मुंबई पुलिस को रात 1 बजे इसकी जानकारी मिली. शव को पोस्टमॉर्टम के लिए कूपर अस्पताल भेजा गया है. मौत का कारण अभी साफ नहीं है." सबसे भावुक करने वाली बात यह है कि शैफाली का आखिरी X (पूर्व ट्विटर) पोस्ट भी दिल को छू जाने वाला था. उन्होंने 2 सितंबर 2024 को अपने दोस्त और एक्स-बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ शुक्ला की तीसरी पुण्यतिथि पर एक फोटो शेयर की थी, जिसमें दोनों बिग बॉस 13 के घर में एक-दूसरे को गले लगाते नजर आ रहे थे. कैप्शन था, "Thinking of you today mere dost @sidharth_shukla ❤️". दिलचस्प बात ये है कि सिद्धार्थ की भी मौत हार्ट अटैक से ही हुई थी, जब वे सिर्फ 40 साल के थे.

हालांकि बिग बॉस 13 में दोनों की दोस्ती चर्चा में रही, लेकिन असल में शैफाली और सिद्धार्थ कई साल पहले भी रिलेशनशिप में रह चुके थे. एक पुराने इंटरव्यू में शैफाली ने बताया था, "हम दोनों बहुत लॉजिकल लोग थे. हमारे इंटरेस्ट भी काफी मिलते थे. जब हमारा ब्रेकअप हुआ, उसके बाद भी हम एक-दूसरे से हमेशा अच्छे से मिलते थे."

शेफाली जरीवाला का आखिरी एक्स पोस्ट:

Thinking of you today mere dost @sidharth_shukla ❤️ pic.twitter.com/sZNv6Ft1hG — Shefali Jariwala (@shefalijariwala) September 2, 2024

रिपोर्ट्स के मुताबिक, शेफाली को उनके पति पराग त्यागी और तीन अन्य लोग मुंबई के बेलव्यू अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी. 'कांटा लगा' म्यूजिक वीडियो से घर-घर में पहचान बनाने वाली इस एक्ट्रेस के यूं अचानक चले जाने से फैंस और इंडस्ट्री दोनों ही बेहद दुखी हैं. ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे.