Amravati: खुशियां बदली मातम में, शादी के कुछ ही समय बाद ही दूल्हे की दिल का दौरा पड़ने से मौत; परिवार में पसरा मातम

(Photo Credits Pixabay)

Amravati News: महाराष्ट्र के अमरावती जिले की वरुड़ तहसील के पुसला गांव में मंगलवार (25 नवंबर) को एक दिल दहला देने वाली घटना हुई.शादी के महज 2-3 घंटे बाद ही दूल्हा अमोल प्रकाश गोडबोले (31) को अचानक दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई.

राजस्व विभाग में करते थे नौकरी

अमोल महाराष्ट्र सरकार के राजस्व विभाग में राजस्व सेवक थे। उनका विवाह नागपुर जिले के मोवाड निवासी एक युवती से तय हुआ था. शादी का पूरा आयोजन पुसला के श्री विट्ठल-रुक्मिणी मंदिर सभागृह में धूमधाम से हुआ. सुबह से बैंड-बाजा, रिश्तेदारों की चहल-पहल और खुशी का माहौल था. दूल्हा अमोल दोस्तों के साथ हँसते-खेलते मंडप में पहुँचा और मंगलाष्टक के बीच शादी खुशी-खुशी संपन्न हुई.

आशीर्वाद के दौरान बिगड़ी तबीयत

शादी के तुरंत बाद जब बड़े-बुजुर्ग नवदंपति को आशीर्वाद दे रहे थे, तभी अमोल को अचानक तेज पसीना आने लगा, हाथ-पैर ठंडे पड़ गए और सीने में तेज दर्द हुआ।ताल रेफर किया गया, लेकिन अस्पताल पहुँचते ही डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजन घबराकर उन्हें तुरंत पुसला के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए. वहां से निजी अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

पूरे गांव में छाया मातम

कुछ पल पहले तक हँसी-खुशी से गूंज रहा घर अब चीख-पुकार से भर गया। नई-नवेदुली ल्हन का रो-रोकर बुरा हाल है। पूरे गाँव में शोक की लहर है।