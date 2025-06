Imtiaz-Diljit New Film: इम्तियाज़ अली और दिलजीत दोसांझ एक बार फिर आए साथ, पीरियड लव स्टोरी में दिखेंगे नसीरुद्दीन शाह और शरवरी

Imtiaj Ali, Diljit Dosanjh (Photo Credits: Instagram)

Imtiaz-Diljit New Film: ‘अमर सिंह चमकीला’ की क्रिटिकल और कमर्शियल सक्सेस के बाद डायरेक्टर इम्तियाज़ अली अब एक बार फिर दिलजीत दोसांझ के साथ एक नई फिल्म लेकर आ रहे हैं. यह एक अनटाइटल्ड पीरियड लव स्टोरी होगी, जो बैसाखी 2026 के मौके पर बड़े पैमाने पर रिलीज की जाएगी. इस फिल्म की स्टारकास्ट भी बेहद खास है. दिलजीत के साथ फिल्म में दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह नजर आएंगे. वहीं नई जनरेशन के एक्टर्स शरवरी वाघ और वेदांग रैना भी इस कहानी का हिस्सा होंगे. फिल्म को एक "charming story of love and longing" बताया गया है, जिसमें पारंपरिक प्रेम को एक मॉडर्न और ह्यूमरस अंदाज में दिखाया जाएगा. यह इंसानी इमोशन्स की गहराई को बखूबी छूने वाली कहानी होगी.

फिल्म की म्यूजिक टीम भी बेहद दमदार है. म्यूजिक देंगे ए.आर. रहमान और लिरिक्स होंगे इरशाद कामिल के. यानी ‘रॉकस्टार’ और ‘तमाशा’ की तरह यह टीम फिर से एक यादगार म्यूजिकल अनुभव देने वाली है. फिल्म को लेकर फैंस में पहले से ही काफी एक्साइटमेंट है. इम्तियाज़ अली की यह नई पेशकश न सिर्फ दिलजीत के करियर को एक नया मोड़ दे सकती है, बल्कि शारवरी और वेदांग जैसे नए चेहरों को भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म देगी.

इम्तियाज़ अली और दिलजीत दोसांझ एक बार फिर साथ:

View this post on Instagram A post shared by Movified (@movifiedbollywood)

फिलहाल फिल्म का नाम सामने नहीं आया है, लेकिन इसकी थीम, स्टारकास्ट और म्यूजिक टीम को देखकर यह तय है कि यह फिल्म 2026 की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक बनने जा रही है.