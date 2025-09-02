Punjab Floods: गायक दिलजीत दोसांझ का सराहनीय कदम, बाढ़ प्रभावित पंजाब के 10 गांवों को लिया गोद; संजय दत्त समेत अन्य हस्तियों ने भी बढ़ाया मदद का हाथ

(Photo Credits ANI)

Diljit Dosanjh Adopts 10 Flood-Hit Villages in Punjab: पंजाब में आई भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है.इस आपदा ने 12 जिलों में 29 लोगों की जान ले ली है और 2.56 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं. राज्य सरकार ने इसे दशकों की सबसे भयावह बाढ़ आपदा करार दिया है. इस संकट की घड़ी में कई हस्तियों ने राहत कार्यों में योगदान देकर मानवता की मिसाल पेश की है.

दिलजीत दोसांझ ने गोद लिए 10 गांव

पंजाबी अभिनेता-गायक दिलजीत दोसांझ ने गुरदासपुर और अमृतसर के 10 बाढ़ प्रभावित गांवों को गोद लिया है. उन्होंने गैर-सरकारी संगठनों और स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर इन गांवों में भोजन, पानी, और चिकित्सा सहायता जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं. उनके इस कदम का लोग तारीफ़ कर रहे हैं. यह भी पढ़े: Punjab Heavy Rain: पंजाब में बारिश ने मचाई तबाही! घरों में पानी घुसने की वजह से मवेशियों को छत पर बांधा, अमृतसर का VIDEO आया सामने

संजय दत्त ने भी बढाया मदद का हाथ

अभिनेता संजय दत्त (Sanjay Dutt) ने भी एक्स पर अपनी संवेदना व्यक्त की. उन्होंने लिखा, “पंजाब में बाढ़ से हुई तबाही दिल तोड़ने वाली है. प्रभावित लोगों के लिए ताकत और प्रार्थनाएं। मैं हर संभव मदद करूंगा. बाबाजी सभी की रक्षा करें.

सोनम बाजवा भी मदद के लिए आई आगें

पंजाब में बाढ़ से आई इस आपदा में कई अन्य सेलिब्रिटीज ने पीड़ितों की मदद के लिए आगे कदम बढ़ाया है. मदद को लेकर अभिनेत्री सोनम बाजवा ने इंस्टाग्राम पर लिखा, “इन मुश्किल हालातों में मेरा दिल पंजाब और बाढ़ से प्रभावित लोगों के साथ है. वहां से आने वाली तस्वीरें और कहानियां दिल दहलाने वाली हैं, लेकिन पंजाब की एकजुटता और हौसला मुझे उम्मीद देता है. मैं राहत कार्यों में सक्रिय संगठनों को दान दे रही हूं और आपसे भी छोटे-बड़े योगदान की विनम्र अपील करती हूं. हर मदद मायने रखती है. आइए, पंजाब के साथ खड़े हों.”

अम्मी विर्क की पहल

सोमवार को गायक-अभिनेता अम्मी विर्क ने इंस्टाग्राम पर घोषणा की कि उनकी टीम ने 200 प्रभावित परिवारों के घरों को गोद लिया है, ताकि उन्हें इस आपदा से उबरने में सहायता मिल सके.

शुभमन गिल ने भी मदद के लिए बढाया हाथ

बाढ़ से प्रभावित पंजाब को देखकर भारत के टेस्ट कप्तान शुभमन गिल का दिल टूट गया है. उनका मानना है कि पंजाब इस आपदा का मजबूती के साथ सामना करेगा और लोग इससे उबर जाएंगे. भारत के टेस्ट कप्तान शुभमन गिल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, लिखा "बाढ़ से तबाह हुए अपने पंजाब को देखकर दिल टूट गया है. पंजाब हर मुसीबत से ज्यादा मजबूत है. हम इससे उबरकर फिर खड़े होंगे. मेरी प्रार्थनाएं सभी प्रभावित परिवारों के साथ हैं. मैं अपने लोगों के साथ मजबूती से खड़ा हूं."