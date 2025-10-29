Diljit Dosanjh Death Threat: पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ को मिली जान से मारने की धमकी, KBC में अमिताभ बच्चन के पैर छूने पर भड़का खालिस्तानी संगठन SFJ

Diljit Dosanjh Receives Threat from SFJ: मशहूर पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ एक नए विवाद में फंस गए हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्हें 'कौन बनेगा करोड़पति' (KBC) शो पर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के पैर छूने की वजह से एक खालिस्तानी संगठन से धमकी मिली है.
खबरों की मानें तो, 'सिख फॉर जस्टिस' (SFJ) नाम के एक बैन किए गए संगठन ने दिलजीत को यह धमकी दी है. SFJ के चीफ गुरपतवंत सिंह पन्नू ने चेतावनी दी है कि वे 1 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया में होने वाले दिलजीत के शो को बंद करवा देंगे.
क्यों नाराज हुआ SFJ?
यह पूरा बखेड़ा KBC के एक एपिसोड के बाद शुरू हुआ, जो 31 अक्टूबर को टीवी पर आएगा. इस एपिसोड के प्रोमो में दिलजीत, अमिताभ बच्चन के प्रति सम्मान दिखाते हुए उनके पैर छूते हुए दिखे.
दिलजीत दोसांझ को खालिस्तानी ग्रुप से मिली धमकी - देखें पोस्ट
View this post on Instagram
SFJ ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है. NDTV की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पन्नू ने कहा कि ऐसा करके दिलजीत ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के 'हर पीड़ित का अपमान' किया है. संगठन का आरोप है कि अमिताभ बच्चन ने 1984 में 'खून का बदला खून' जैसे नारे लगाकर भीड़ को उकसाया था, जिससे कथित तौर पर हजारों सिखों की जान गई.
पन्नू ने कहा, "बच्चन के पैर छूकर... दिलजीत दोसांझ ने 1984 के सिख नरसंहार के हर पीड़ित, हर विधवा और हर अनाथ का अपमान किया है."
देखें 'केबीसी 19' का प्रोमो
View this post on Instagram
क्या थे 1984 के दंगे?
आपको बता दें कि 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश भर में, खासकर दिल्ली में, सिख विरोधी दंगे भड़क उठे थे. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, इन दंगों में पूरे भारत में 3,300 से ज्यादा और अकेले दिल्ली में 2,800 सिखों की मौत हुई थी.
इस धमकी के बाद दिलजीत के फैंस उनके इंटरनेशनल कॉन्सर्ट को लेकर थोड़े चिंतित हैं. हालांकि, दिलजीत दोसांझ ने अभी तक इस पूरे मामले या धमकी पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है.