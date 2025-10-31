Punjab: बठिंडा में खालिस्तान समर्थक नारे लिखने वाले तीन एसएफजे सदस्य गिरफ्तार, अशांति फैलाना चाहते थे

बठिंडा, 31 अक्टूबर : पंजाब (Punjab) की काउंटर इंटेलिजेंस बठिंडा ने पुलिस के साथ संयुक्त अभियान चलाकर प्रतिबंधित संगठन ‘सिख फॉर जस्टिस’ (SFJ ) से जुड़े तीन समर्थकों को गिरफ्तार किया है. पंजाब पुलिस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर बताया कि आरोपियों ने भिसियाना और मानांवाला गांवों के स्कूलों की दीवारों पर खालिस्तान समर्थक नारे लिखे थे. पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों को एसएफजे के अमेरिका स्थित मास्टरमाइंड गुरपतवंत सिंह पन्नू का समर्थन प्राप्त था.

प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने अशांति फैलाने और राष्ट्र-विरोधी भावनाओं को भड़काने के उद्देश्य से ये नारे लिखे थे. पुलिस को सबूत मिले हैं कि उन्हें इन गतिविधियों के लिए विदेश से धनराशि भी प्राप्त हुईपुलिस ने त्वरित और समन्वित कार्रवाई करते हुए यह सुनिश्चित किया कि राज्य में किसी भी प्रकार की राष्ट्रविरोधी गतिविधि को फैलने न दिया जाए. अधिकारियों ने बताया कि जांच पेशेवर और वैज्ञानिक ढंग से की जा रही है ताकि दोषियों को कानून के तहत सख्त सजा दिलाई जा सके. पंजाब पुलिस ने कहा कि राज्य में शांति, सद्भाव और सुरक्षा बनाए रखना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और ऐसी किसी भी देश विरोधी गतिविधि को बख्शा नहीं जाएगा. यह भी पढ़े : सपा सत्ता में आई तो नहीं की जाएगी ‘बदले’ की कार्रवाई, मेरा मजहब मुझे इसकी इजाजत नहीं देता: आजम खान

इस कार्रवाई के बाद आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. पुलिस अन्य संदिग्धों की तलाश में छापेमारी कर रही है. पुलिस और सुरक्षा एजेंसी गिरफ्तार समर्थकों के बारे में जानकारी जुटा रही है. स्थानीय लोगों ने इस कार्रवाई की सराहना की और पुलिस के इस कदम को क्षेत्र में शांति बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण माना है. पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी तुरंत साझा करें, ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके. इसी क्रम में पिछले महीने भी अमृतसर पुलिस ने आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए चार सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया था. इन युवकों पर पटवारखाने के पास दीवारों पर राष्ट्रविरोधी नारे लिखने, फायरिंग और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर अपराधों में शामिल होने का आरोप था. पुलिस ने इनके कब्जे से एक पिस्तौल, स्प्रे पेंट और एक बाइक बरामद की थी.