Viral Video From Pakistan: कंगाल पाकिस्तान के पंजाब में गटर के ढक्कन चोरी से सरकार परेशान, मरियम नवाज़ बोलीं, रोकने के लिए लाया जाएगा कड़ा कानून, होगी 10 साल की जेल

Viral Video From Pakistan: सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़ी गंभीर त्रासदियों के मद्देनजर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज शरीफ ने एक नए और सख्त कानून का प्रस्ताव रखा है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में मुख्यमंत्री ने इसे अनौपचारिक रूप से "गटर लॉ" (Gutter Law) का नाम दिया है. इस कानून का मुख्य उद्देश्य प्रांत भर में मैनहोल के ढक्कनों की बढ़ती चोरी को रोकना और खुले मैनहोल के कारण होने वाली मौतों पर अंकुश लगाना है.
1-10 साल की सजा का प्रावधान
प्रस्तावित कानून के तहत चोरी करने वालों के साथ-साथ इन ढक्कनों को खरीदने और बेचने वाले कबाड़ विक्रेताओं के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी. दोषियों को 10 साल तक की जेल और 50 लाख पाकिस्तानी रुपये (PKR) तक के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है. यह भी पढ़े: PM Modi Attack on Pakistan: पीएम मोदी का कंगाल पाकिस्तान पर बड़ा हमला, कहा- ‘आटे तक के लिए तरस रहा आतंक का सप्लायर’- VIDEO
'डेथ ट्रैप' के खिलाफ सख्त कार्रवाई
मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि सरकार बार-बार मैनहोल को ढकने का काम करती है. लेकिन कुछ ही घंटों के भीतर धातु के ढक्कन चोरी कर लिए जाते हैं. उन्होंने जनता से अपील करते हुए लिखा, "कृपया इन्हें न चुराएं. खुले मैनहोल मौत के जाल (Death Traps) की तरह हैं."
पंजाब में गटर के ढक्कन चोरी से सरकार परेशान
प्रस्तावित "गटर लॉ" की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:
सजा: चोरी करने, खरीदने और बेचने वालों के लिए 1 से 10 साल की कैद.
जुर्माना: आपराधिक लापरवाही के मामलों में 50 लाख रुपये तक का जुर्माना.
मौत पर कार्रवाई: यदि खुले मैनहोल के कारण किसी नागरिक की मृत्यु होती है, तो अनिवार्य रूप से 10 साल की सजा और भारी जुर्माना लगाया जाएगा.
घटनाओं पर बढ़ता आक्रोश
यह विधायी कदम पिछले कुछ महीनों में हुई दुखद घटनाओं के बाद उठाया गया है. जनवरी 2026 के अंत में लाहौर के भट्टी चौक पर एक मां और उसकी 10 महीने की बेटी की खुले सीवर में गिरने से मौत हो गई थी. इससे पहले 2025 के अंत में भी ऐसे ही कई मामले सामने आए थे जिससे जनता में भारी आक्रोश था.
अकेले लाहौर में हर साल लगभग 10,000 मैनहोल कवर चोरी या क्षतिग्रस्त होते हैं. अधिकारियों का मानना है कि देश के आर्थिक संकट के कारण नशे के आदी लोग और संगठित समूह इन लोहे के ढक्कनों को चंद रुपयों के लिए कबाड़ में बेच देते हैं.
प्रशासनिक जवाबदेही
मरियम नवाज ने केवल चोरों पर ही नहीं बल्कि प्रशासनिक अधिकारियों पर भी सख्ती दिखाई है. भट्टी चौक की घटना के बाद उन्होंने संबंधित प्रोजेक्ट टीम को निलंबित कर दिया और वरिष्ठ अधिकारियों की सार्वजनिक रूप से आलोचना की. उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रशासन की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
भविष्य में चोरी रोकने के लिए पंजाब सरकार अब लोहे के बजाय प्रबलित कंक्रीट (Reinforced Concrete) या भारी प्लास्टिक के ढक्कनों के उपयोग पर विचार कर रही है. इनका पुनर्विक्रय मूल्य (Resale value) कम होने के कारण चोरी की संभावना कम होगी.