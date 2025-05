‘Hera Pheri 3’ Controversy: अक्षय कुमार ने परेश रावल को भेजा 25 करोड़ का लीगल नोटिस, फिल्म छोड़ने पर जताई नाराजगी – रिपोर्ट्स

‘Hera Pheri 3’ Controversy: हेरा फेरी फ्रेंचाइज़ी से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अक्षय कुमार ने परेश रावल को 'हेरा फेरी 3' से बाहर होने के चलते लीगल नोटिस भेजा है और 25 करोड़ रुपये की भरपाई की मांग की है. यह नोटिस उनके प्रोडक्शन हाउस Cape of Good Films की तरफ से भेजा गया है. दरअसल, परेश रावल ने कुछ दिनों पहले यह कन्फर्म किया था कि वह अब इस आइकोनिक कॉमेडी फ्रेंचाइज़ी का हिस्सा नहीं हैं. हालांकि बाद में उन्होंने साफ किया कि फिल्ममेकर से उनकी कोई ‘क्रिएटिव डिफरेंस’ नहीं है. लेकिन अब यह मामला एक नई दिशा में बढ़ता नजर आ रहा है.

पिंकविला की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म की शूटिंग पहले ही शुरू हो चुकी थी और एक स्पेशल एनाउंसमेंट वीडियो भी शूट किया गया था, जिसमें परेश रावल शामिल थे. मेकर्स ने OG तिकड़ी – अक्षय कुमार, परेश रावल और सुनील शेट्टी – के साथ तीसरे पार्ट की शुरुआत की थी. लेकिन अचानक परेश रावल के हटने से प्रोजेक्ट को बड़ा नुकसान हुआ है.

I wish to put it on record that my decision to step away from Hera Pheri 3 was not due to creative differences. I REITERATE THAT THERE ARE NO CREATIVE DISAGREEMENT WITH THE FILM MAKER . I hold immense love, respect, and faith in Mr. Priyadarshan the film director.

— Paresh Rawal (@SirPareshRawal) May 18, 2025