Paresh Rawal on Hera Pheri 3 Exit: 'मेरे वकील ने भेजा है जवाब, अब कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा' - परेश रावल ने ट्वीट कर दी सफाई

Paresh Rawal on Hera Pheri 3 Exit: परेश रावल और 'हेरा फेरी 3' को लेकर उठ रहे सवालों पर अब खुद एक्टर ने चुप्पी तोड़ दी है. एक्टर ने 25 मई 2025 की सुबह एक ट्वीट कर बताया कि उनकी ओर से उनके वकील अमित नाइक ने एक उपयुक्त जवाब भेजा है. उन्होंने लिखा, “मेरे वकील, अमित नाइक, ने मेरे वैध टर्मिनेशन और एग्जिट को लेकर उपयुक्त जवाब भेजा है. एक बार जब वे मेरा जवाब पढ़ लेंगे तो सारे मुद्दे खत्म हो जाएंगे.” परेश रावल के इस ट्वीट के बाद साफ हो गया है कि 'हेरा फेरी 3' से उनका बाहर होना कोई अचानक या विवादास्पद निर्णय नहीं था बल्कि एक प्रोसेस के तहत लिया गया फैसला था. पिछले कुछ समय से खबरें आ रही थीं कि परेश रावल अब 'हेरा फेरी 3' का हिस्सा नहीं होंगे, जिससे फैंस को काफी झटका लगा था क्योंकि बाबू भइया के किरदार से उन्हें खास पहचान मिली थी. Hera Pheri 3 में Paresh Rawal की जगह लेंगे Pankaj Tripathi? अभिनेता ने खुद बताई सच्चाई

ट्वीट में जिस वकील का जिक्र है, वह जाने-माने लीगल एक्सपर्ट अमित नाइक हैं जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई हाई-प्रोफाइल केस संभाल चुके हैं. परेश रावल का यह बयान इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि इससे पहले फिल्म से जुड़े प्रोडक्शन हाउस या टीम की ओर से कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं आई थी.

My lawyer, Ameet Naik, has sent an appropriate response regarding my rightful termination and exit. Once they read my response all issues will be laid to rest.

— Paresh Rawal (@SirPareshRawal) May 25, 2025