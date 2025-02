Allu Arjun Thanks Chhaava Makers: 'पुष्पा 2' के लिए रिलीज डेट आगे बढ़ाने पर अल्लू अर्जुन ने 'छावा' मेकर्स का जताया आभार, फिल्म का बिना नाम लिए कही यह बात (Watch Video)

Allu Arjun Thanks Chhaava Makers: ‘पुष्पा 2–द रूल’ की Thank You Meet के दौरान सुपरस्टार अल्लू अर्जुन ने हिंदी सिनेमा के फिल्म निर्माताओं को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया. इस मौके पर उन्होंने खुलासा किया कि 6 दिसंबर, 2024 को रिलीज होने वाली एक बड़ी हिंदी फिल्म ने अपनी रिलीज डेट बदलकर पुष्पा 2 के लिए रास्ता साफ किया. अल्लू अर्जुन ने कहा, जब मैंने हिंदी सिनेमा के एक फिल्ममेकर को फोन किया... मुझे ‘बॉलीवुड’ शब्द पसंद नहीं है... और उनकी फिल्म भी 6 दिसंबर को आ रही थी. लेकिन उन्होंने बहुत सहयोग किया. उन्होंने उस दिन से अपनी डेट हटा दी. मैंने उन्हें व्यक्तिगत रूप से कॉल करके धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा, ‘सर, हम सब पुष्पा के फैन हैं. अगर आप आ रहे हैं, तो हम आपके लिए रास्ता बना देंगे.’ ‘Chhaava’ Advance Booking Opens Worldwide: विक्की कौशल की ‘छावा’ की वर्ल्डवाइड एडवांस बुकिंग शुरू, 14 फरवरी को सिनेमाघरों में होगा धमाका

हालांकि, अल्लू अर्जुन ने फिल्म का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका बयान यह संकेत देता है कि वह विक्की कौशल और रश्मिका मंदाना की फिल्म ‘छावा’ के निर्माताओं की ओर इशारा कर रहे थे. छावा की रिलीज डेट पहले 6 दिसंबर, 2024 तय थी, लेकिन बाद में इसे 14 फरवरी, 2025 के लिए आगे बढ़ा दिया गया.

'पुष्पा 2: द रूल' थैंक यू मीट में अल्लू अर्जुन