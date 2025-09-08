Vikram Solar के शेयरों में भारी उछाल, करीब 9% की बढ़त; जानिए अचानक आई तेजी के पीछे की वजह?

Photo- @vikram_solar/X

Vikram Solar Share Price: आज शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी देखी गई. सेंसेक्स (Sensex) करीब 300 अंक चढ़ा और निफ्टी (Nifty) भी 90 अंकों की मजबूती के साथ कारोबार करते दिखा. तेजी की इस लहर में ऊर्जा क्षेत्र की स्मॉलकैप कंपनी (Small Cap Company) विक्रम सोलर के शेयरों ने निवेशकों को चौंका दिया. कंपनी के शेयर में आज करीब 9% की उछाल आई और कारोबार के दौरान एक नया उच्च स्तर छू गया. दरअसल, यह तेजी किसी अफवाह के कारण नहीं, बल्कि एक बड़े ऑर्डर की घोषणा के बाद आई है.

विक्रम सोलर को मिला बड़ा अर्डर

विक्रम सोलर ने खुद एक्सचेंज को जानकारी दी कि उसे L&T कंस्ट्रक्शन से गुजरात के खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क को 336 मेगावाट के उच्च दक्षता वाले सोलर मॉड्यूल की आपूर्ति का ऑर्डर मिला है. इस परियोजना के लिए, कंपनी अपना हाइपरसोल G12R मॉड्यूल देगी, जो उन्नत N-टाइप तकनीक पर आधारित है.

₹347.10 के हाई रिकॉर्ड पर पहुंचा शेयर

इस खबर का शेयर बाजार पर गहरा असर पड़ा. विक्रम सोलर का शेयर बीएसई (BSE) पर ₹332 पर खुला और दिन के कारोबार में ₹347.10 के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया. इसके बाद तेजी का रुख जारी रहा और यह ₹354.30 पर कारोबार करने लगा. यह शुक्रवार के बंद भाव ₹322.85 की तुलना में लगभग 9.7% की उछाल है.

एक साल अंदर लगभग 3% की गिरावट

हालांकि, यह भी ध्यान देने योग्य है कि कंपनी का लॉन्ग टाइम परफार्मेंस अभी उतना मजबूत नहीं रहा है. पिछले एक साल में इसके शेयरों में लगभग 3% की गिरावट आई है. पिछले 6 महीनों में भी इसमें लगभग 4% की गिरावट आई है, जबकि एक महीने में लगभग इतने ही प्रतिशत की गिरावट देखी गई है. लेकिन मौजूदा ऑर्डर ने फिलहाल निवेशकों का भरोसा फिर से बढ़ा दिया है.

कंपनी ने ऑर्डर मिलने पर जताई खुशी

कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ज्ञानेश चौधरी ने इस ऑर्डर पर खुशी जताई. उन्होंने कहा कि गुजरात देश के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और खावड़ा परियोजना इस दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी. चौधरी का मानना ​​है कि इस क्षेत्र में सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं और विक्रम सोलर का काम इन संभावनाओं को हकीकत में बदलने में मदद करेगा.

