Gold Rate Today: सोने की कीमत में गिरावट के बाद फिर आई तेजी, जानें दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु समेत अन्य शहरों में आज के रेट

शहर सोना (₹/10 ग्राम) चांदी (₹/किलो) मुंबई ₹1,19,720 ₹1,45,000 पुणे ₹1,19,510 ₹1,44,920 दिल्ली ₹1,19,300 ₹1,44,670 कोलकाता ₹1,19,350 ₹1,44,730 अहमदाबाद ₹1,19,660 — बेंगलुरु ₹1,19,750 ₹1,45,120 हैदराबाद ₹1,19,850 ₹1,45,240 चेन्नई ₹1,20,010 ₹1,45,430

मंगलवार तक सोना और चांदी के दाम कम थे

वहीं, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर मंगलवार देर रात कारोबार शुरू होते ही दोनों कीमती धातुओं सोना और चांदी . में भारी गिरावट देखने को मिली.सोने की कीमतों में ₹3,200 से अधिक की गिरावट दर्ज की गई, जबकि चांदी की दरों में ₹3,800 से ज्यादा की गिरावट आई. हालांकि, लगातार कई दिनों की कमजोरी के बाद बुधवार (29 अक्टूबर) को सोना और चांदी दोनों ने दोबारा रफ्तार पकड़ी, और उनके दामों में तेजी का रुख देखने को मिला.

गोल्ड से जुड़े एक्सपर्ट की राय

देश में सोने की कीमतों में तेजी लगातार जारी है. गोल्ड से जोड़े एक्सपर्ट का अनुमान है कि अगर यही रुख बना रहा, तो वह दिन दूर नहीं जब 10 ग्राम सोने का दाम डेढ़ लाख रुपये तक पहुंच सकता है. हालांकि सोने की लगातार बढ़ती कीमतों के पीछे वैश्विक मांग, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतियां और निवेशकों का सुरक्षित निवेश की ओर रुख प्रमुख कारण माने जा रहे हैं.