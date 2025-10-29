Gold Rate Today: सोने की कीमत में गिरावट के बाद फिर आई तेजी, जानें दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु समेत अन्य शहरों में आज के रेट
(Photo : X)

Gold Rate Today:  पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरावट झेल रहे सोने के दामों में आज यानी 29 अक्टूबर को फिर से हल्की बढ़त देखने को मिली है. अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक से पहले सोना एक बार फिर ‘रफ्तार’ पकड़ता दिखाई दे रहा है. यह भी पढ़े: Gold Silver Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट! पीली धातु 3200 रुपये हुई सस्ती, चांदी ₹3,800 तक टूटा

इंडियन बुलियन एसोसिएशन (IBA) के अनुसार, 29 अक्टूबर की सुबह 10:23 बजे तक —

  • 24 कैरेट सोना: ₹1,19,920 प्रति 10 ग्राम

  • 22 कैरेट सोना: ₹1,09,927 प्रति 10 ग्राम

  • चांदी (999 फाइन): ₹1,45,330 प्रति किलोग्राम

 जानते हैं देश के प्रमुख शहरों में सोने और चांदी के ताज़ा भाव:

शहर सोना (₹/10 ग्राम) चांदी (₹/किलो)
मुंबई ₹1,19,720 ₹1,45,000
पुणे ₹1,19,510 ₹1,44,920
दिल्ली ₹1,19,300 ₹1,44,670
कोलकाता ₹1,19,350 ₹1,44,730
अहमदाबाद ₹1,19,660
बेंगलुरु ₹1,19,750 ₹1,45,120
हैदराबाद ₹1,19,850 ₹1,45,240
चेन्नई ₹1,20,010 ₹1,45,430

मंगलवार तक सोना और चांदी के दाम कम थे

वहीं, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर मंगलवार देर रात कारोबार शुरू होते ही दोनों कीमती धातुओं  सोना और चांदी . में भारी गिरावट देखने को मिली.सोने की कीमतों में ₹3,200 से अधिक की गिरावट दर्ज की गई, जबकि चांदी की दरों में ₹3,800 से ज्यादा की गिरावट आई. हालांकि, लगातार कई दिनों की कमजोरी के बाद बुधवार (29 अक्टूबर) को सोना और चांदी दोनों ने दोबारा रफ्तार पकड़ी, और उनके दामों में तेजी का रुख देखने को मिला.

गोल्ड से जुड़े एक्सपर्ट की राय

देश में सोने की कीमतों में तेजी लगातार जारी है. गोल्ड से जोड़े एक्सपर्ट का अनुमान है कि अगर यही रुख बना रहा, तो वह दिन दूर नहीं जब 10 ग्राम सोने का दाम डेढ़ लाख रुपये तक पहुंच सकता है. हालांकि सोने की लगातार बढ़ती कीमतों के पीछे वैश्विक मांग, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतियां और निवेशकों का सुरक्षित निवेश की ओर रुख प्रमुख कारण माने जा रहे हैं.