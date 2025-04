Iran Explosion Video: भीषण बम धामके दहला ईरान! भयंकर विस्फोट से आसमान में छाया धुएं का गुबार

तेहरान, ईरान: शनिवार को ईरान के बंदरगाह शहर बंदर अब्बास में एक बड़ा धमाका (Iran Port Explosion) और आग लगने की घटना घटी, जैसा कि सरकारी मीडिया द्वारा रिपोर्ट किया गया.

धमाके के बाद स्थिति तुरंत स्पष्ट नहीं हो पाई, खासकर यह जानने में कि इसमें किसी की जान गई है या नहीं. धमाका शहर के राजा एई बंदरगाह (Rajaei Port) में हुआ था, और सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में एक विशाल काले धुएं का गुब्बार देखा गया. इस घटना की तत्काल कोई आधिकारिक वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है. अधिकारियों ने धमाके के कारण के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है.

BREAKING: Massive explosion hits the Iranian port of Bandar Abbas pic.twitter.com/PDNvcmCVOi

राजा एई बंदरगाह, ईरान के महत्वपूर्ण समुद्री बंदरगाहों में से एक है, और यहां से कई अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक गतिविधियां होती हैं.

Iran - Bandar Abbas

Huge explosion reported at the piers of Bandar Abbas.

Shockwave was felt throughout the entire city.

Sudden and big explosion at the harbour, similarities to the Beirut explosion where fertiliser used for improvised explosives and fuel suddenly exploded. pic.twitter.com/wHEAe9osk9

