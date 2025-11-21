जोहान्सबर्ग में पीएम मोदी से मिलकर भारतीय समुदाय के लोग बोले, हम इतिहास रच रहे हैं

Indian Community Meets PM Modi in Johannesburg | X

नई दिल्ली, 21 नवंबर (आईएएनएस). प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीन दिवसीय दक्षिण अफ्रीका दौरे के क्रम में शुक्रवार को जोहान्सबर्ग पहुंचे. यहां उनका गर्मजोशी के साथ भव्य स्वागत किया गया. वह दक्षिण अफ्रीका की ओर से आयोजित होने वाले 'जी-20 लीडर्स' समिट में हिस्सा लेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जोहान्सबर्ग के एक होटल में पहुंचे तो भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे कुछ देर बात की.

साउथ अफ्रीका में रह रहे भारतीय समुदाय के कलाकारों ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "हम बहुत उत्साहित हैं और हमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने परफॉर्म करने का मौका मिला. आज हमने पीएम मोदी के लिए डांस किया. उन्होंने इसकी बहुत तारीफ भी की है. हम लोगों को मिलकर बहुत अच्छा लगा, वे यहां हम सभी से मिले और एक-एक करके सबसे बात की."

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना अविश्वसनीय है. हमने सोचा भी नहीं था कि आज हम पीएम से इतने करीब से मिलेंगे और वह हम लोगों से बात करेंगे. आज हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है. जब तक भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तब तक भारत की शान है. हम लोग बता नहीं सकते हैं, आज हम यहां इतिहास रच रहे हैं.

भारतीय समुदाय के लोगों ने कहा कि ये बहुत अच्छा है कि उन्होंने यहां आकर हम लोगों से मुलाकात की. इससे पहले भी जब वो आए थे, तब भी हम लोगों ने उनसे मुलाकात की थी. वह आए और हम में से हर एक के साथ समय बिताया.

एक महिला ने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. मुझे यह बहुत पसंद आया. पीएम से मिलने का अनुभव बहुत बढ़िया था. यह एक शानदार मौका था. यह मौका हम लोगों को मिला, इसके लिए सबको धन्यवाद देती हूं. हम बहुत उत्साहित थे. हम बहुत खुश हैं कि पीएम के सामने हमने परफॉर्मेंस किया. पीएम को हमारा परफॉर्मेंस पसंद आया.

वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "जोहान्सबर्ग में भारतीय समुदाय के गर्मजोशी भरे स्वागत से बहुत खुश हूं. यह प्यार भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच हमेशा रहने वाले रिश्ते को दिखाता है. ये रिश्ते, जो इतिहास से जुड़े हैं और साझा मूल्यों से मजबूत हुए हैं, ये और भी मजबूत होते जा रहे हैं."