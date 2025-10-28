क्या आपका Gmail सुरक्षित है? 18.3 करोड़ Email Password लीक, जानें कैसे चेक करें अपने मेलबॉक्स की Security?

Gmail Data Leak 2025

Gmail Data Leak 2025: दुनियाभर में साइबर सिक्योरिटी को लेकर एक चौंकाने वाली खुलासा हुआ है. ऑस्ट्रेलियाई साइबर एक्सपर्ट्स ट्रॉय हंट ने बड़ा खुलासा किया है कि 3.5 टेराबाइट का डेटा ऑनलाइन लीक हो गया है, जिसमें करोड़ों ईमेल यूजर्स की जानकारी शामिल है. इस लीक में Google की Gmail सेवा से जुड़े लाखों अकाउंट्स भी खतरे में बताए जा रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस डेटा लीक में करीब 18.3 करोड़ यूनिक अकाउंट्स की जानकारी है, जिनमें 1.64 करोड़ ऐसे ईमेल पते शामिल हैं जो पहले कभी किसी डेटा लीक में सामने नहीं आए थे. इस वजह से अब फिशिंग अटैक और अकाउंट हैकिंग का खतरा और बढ़ गया है.

स्टीलर लॉग्स’ के जरिए चोरी किया गया डेटा?

ट्रॉय हंट के मुताबिक, यह डेटा ‘स्टीलर लॉग्स’ के जरिए चोरी किया गया है. दरअसल, ‘इंफोस्टीलर्स’ नाम का एक खतरनाक मालवेयर संक्रमित कंप्यूटरों से यूजर्स की लॉगिन जानकारी चुराता है. यह हर वेबसाइट पर दर्ज किया गया यूजरनेम, ईमेल और पासवर्ड रिकॉर्ड कर लेता है. यानी अगर कोई यूजर Gmail पर लॉगिन करता है, तो उसका ईमेल और पासवर्ड अपने-आप उस मालवेयर के पास पहुंच जाता है.

कैसै चेक करें ईमेल लीक हुआ है या नहीं ?

अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपका ईमेल इस लीक का हिस्सा है या नहीं, तो इसके लिए https://haveibeenpwned.com वेबसाइट पर जाकर जांच की जा सकती है. यहां यूजर्स अपने ईमेल डालकर देख सकते हैं कि उनकी जानकारी किसी पुराने या हालिया डेटा लीक में चोरी हुई है या नहीं.

अगर आपका अकाउंट लीक हुआ है, तो तुरंत पासवर्ड बदलना और टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) चालू करना जरूरी है. यह आपके अकाउंट को अनधिकृत लॉगिन से बचाता है.

Google ने Gmail यूजर्स को दी सलाह

इस बीच Google ने स्पष्ट किया है कि Gmail की सिक्योरिटी में कोई सेंध नहीं लगी है. कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि “Gmail के हैक होने की खबरें पूरी तरह गलत हैं. यह डेटा लीक किसी बाहरी मालवेयर के जरिए हुआ है, न कि Google के सर्वर से.”

Google ने यूजर्स को सलाह दी है कि वे पासवर्ड बदलें, टू-स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करें और पासकी जैसे नए सिक्योर फीचर्स का इस्तेमाल शुरू करें. कंपनी ने कहा कि सुरक्षा के लिए सतर्क रहना अब पहले से भी ज्यादा जरूरी है.