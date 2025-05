भारत-पाक तनाव: झूठी खबरों से रहें सावधान! जानें सोशल मीडिया पर क्या करें और क्या ना करें?

Social Media Guidelines: इन दिनों भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण माहौल के चलते सोशल मीडिया पर कई भ्रामक खबरें, झूठे वीडियो और फर्जी सूचनाएं तेजी से वायरल हो रही हैं. यह समय न केवल देश की सीमाओं पर बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी सतर्क रहने का है. राष्ट्र की सुरक्षा सिर्फ सीमा पर तैनात जवानों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है.

जिम्मेदारी से जानकारी साझा करें, राष्ट्रीय सुरक्षा में भागीदार बनें

भारत सरकार के प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) द्वारा जारी की गई चेतावनी में नागरिकों से अपील की गई है कि वे डिजिटल माध्यमों पर सूचनाएं साझा करने से पहले कुछ अहम बातों का ध्यान रखें.

Let’s Win the Fight Against #FakeNews Together!

✅Share only official advisories, helplines & verified relief updates

❌Don't forward unverified information

Report any misinformation to #PIBFactCheck

➡️Whatsapp: +91 8799711259

➡️Email: factcheck@pib.gov.in#OperationSindoor… pic.twitter.com/n5u9e0zbrG

— PIB India (@PIB_India) May 9, 2025