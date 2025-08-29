iPhone 17 इस दिन होगा लॉन्च, कीमत सुनकर चौंक जाएंगे आप! होश उड़ा देंगे इसके नए फीचर्स

(Photo : X )

Apple iphone 17 Pro Max Price: ऐपल लवर्स का इंतज़ार जल्द ही खत्म होने वाला है. Apple ने अपने सालाना सबसे बड़े इवेंट की तारीख का ऐलान कर दिया है. कंपनी 9 सितंबर, 2025 को अपना "Awe Dropping" इवेंट आयोजित करने जा रही है, जिसमें मोस्ट-अवेटेड iPhone 17 series को लॉन्च किया जाएगा. इस साल लाइनअप में चार नए मॉडल देखने को मिल सकते हैं: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro, और iPhone 17 Pro Max.

खबरों की मानें तो इस बार के आईफोन्स में अब तक के सबसे बड़े अपग्रेड देखने को मिलेंगे. लेकिन इन शानदार अपग्रेड्स के साथ एक बुरी खबर भी है. कहा जा रहा है कि इन अपग्रेड्स की वजह से सभी मॉडल्स की कीमत बढ़ सकती है. हाल ही में आईफोन 17 और 17 प्रो मॉडल्स की अमेरिकी कीमतें लीक हुई हैं, जिससे पता चलता है कि आपको नया आईफोन खरीदने के लिए अपनी जेब थोड़ी और ढीली करनी पड़ सकती है.

कितनी हो सकती है iPhone 17 सीरीज़ की कीमत?

लीक्स के मुताबिक, इस साल पूरी iPhone 17 series महंगी हो सकती है.

iPhone 17: कई सालों से ऐपल अपने स्टैंडर्ड आईफोन मॉडल की शुरुआती कीमत $799 (भारत में लगभग ₹79,990) रखता आया है. लेकिन इस बार यह ट्रेंड बदल सकता है. लीक के अनुसार, iPhone 17 के 128GB वाले बेस मॉडल की कीमत $849 (भारत में लगभग ₹84,990) हो सकती है.

प्रो मॉडल्स की कीमत में भी बढ़ोतरी की उम्मीद है. इस साल की कीमत $1,049 (भारत में लगभग ₹1,24,990) से शुरू हो सकती है. यह पिछले साल के iPhone 16 Pro के $999 वाले दाम से ज़्यादा है. हालांकि, अच्छी बात यह है कि कहा जा रहा है कि यह बढ़ी हुई कीमत 256GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए हो सकती है. iPhone 17 Pro Max: लाइनअप का सबसे टॉप मॉडल यानी iPhone 17 Pro Max इस साल और भी महंगा हो सकता है. इसकी शुरुआती कीमत $1,249 (भारत में लगभग ₹1,50,000) तक जा सकती है, जो पिछले मॉडल से काफी ज़्यादा है.

एक बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि ये सभी कीमतें सिर्फ लीक्स और अफवाहों पर आधारित हैं. असली कीमत का पता तो लॉन्च इवेंट में ही चलेगा. इसलिए, अगर आप नया आईफोन खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो हमारी सलाह है कि आप 9 सितंबर को होने वाली आधिकारिक घोषणा का इंतज़ार करें.

iPhone 17 लॉन्च: तारीख और समय

तारीख: 9 सितंबर, 2025

9 सितंबर, 2025 समय: रात 10:30 बजे (भारतीय समय के अनुसार)

इस Apple September event को आप घर बैठे लाइव देख सकते हैं. इवेंट की लाइव-स्ट्रीमिंग Apple.com, Apple TV और YouTube पर की जाएगी.