iPhone 17: एप्पल आईफोन 17 एयर और 17 सीरीज के अन्य मॉडल्स की भारत में मांग मजबूत, फेस्टिव सीजन से मिला बूस्ट

नई दिल्ली, 28 सितंबर : एप्पल आईफोन 17 एयर (Apple iPhone 17 Air) और 17 सीरीज के अन्य मॉडल्स की मांग फेस्टिव सीजन के कारण मजबूत बनी हुई है. यह जानकारी वेंडर्स और इंडस्ट्री एनालिस्ट की ओर से दी गई. इंडस्ट्री एनालिस्ट (Industry Analyst) का कहना है कि टेक दिग्गज भारत में अपनी सबसे अधिक फेस्टिव सेल्स हासिल करने के लिए तैयार है. नई सीरीज की सफलता के चलते 2025 में बिक्री में सालाना आधार पर 28 प्रतिशत की वृद्धि होगी. पिछले वित्त वर्ष में एप्पल की वार्षिक बिक्री लगभग 9 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी. विश्लेषकों ने कहा कि आईफोन 17 सीरीज की बिक्री पहले सप्ताह में आईफोन 16 सीरीज की तुलना में 19 प्रतिशत अधिक थी.

काउंटरपॉइंट रिसर्च के रिसर्च डायरेक्टर तरुण पाठक के अनुसार, एप्पल भारत में प्रीमियमीकरण के चलन का प्रभावी ढंग से लाभ उठा रहा है और नया आईफोन 17 एयर, ज्यादा कीमत के बावजूद, पिछले साल के प्लस मॉडल की तुलना में अधिक लोकप्रिय हो रहा है." साथ ही कहा कि एप्पल इस त्योहारी तिमाही में 45 लाख शिपमेंट पार करने की ओर तेजी से बढ़ रहा है. सीएमआर के उद्योग अनुसंधान समूह के उपाध्यक्ष प्रभु राम ने कहा कि वैल्यू-फॉर-मनी फोनों के प्रभुत्व वाले बाजार में, बढ़ते मध्यम वर्ग की बढ़ती खर्च करने योग्य आय के कारण प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट में अच्छी वृद्धि हो रही है. यह भी पढ़ें : अब हर गांव में आएगा 4G नेटवर्क! पीएम मोदी ने लॉन्च किए 37,000 करोड़ के 97500 नए टावर

आईफोन 17 (256 जीबी) की शुरुआती कीमत 82,900 रुपए है, जबकि आईफोन एयर (256 जीबी) की शुरुआती कीमत 1,19,900 रुपए है. आईफोन 17 प्रो (256 जीबी) की शुरुआती कीमत 134,900 रुपए और आईफोन 17 प्रो मैक्स (256 जीबी) की शुरुआती कीमत 149,900 रुपए है. आईफोन एयर में एक बेहतरीन टाइटेनियम डिजाइन है जो हल्का और मजबूत है. आईफोन एयर का पिछला हिस्सा सिरेमिक शील्ड से सुरक्षित है और फ्रंट कवर सिरेमिक शील्ड 2 का उपयोग करता है, जो 3 गुना बेहतर स्क्रैच रेजिस्टेंस प्रदान करता है, जिससे आईफोन एयर किसी भी पिछले आईफोन की तुलना में अधिक टिकाऊ हो जाता है.