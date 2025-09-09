Apple Event 2025: आज होगा iPhone 17 लॉन्च, जानिए कहां हैं भारत में सबसे ज्यादा आईफोन के दीवाने

iPhone 17 launch

एप्पल (Apple Event 2025) ने हाल ही में पुणे में अपना दूसरा स्टोर लॉन्च किया है, और मुंबई में पहले से ही भारत का सबसे बड़ा एप्पल स्टोर (Apple Store) मौजूद है. इसकी सबसे बड़ी वजह महाराष्ट्र में आईफ़ोन (iPhones) की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सितंबर 2024 से अगस्त 2025 के बीच भारत में जितने भी आईफ़ोन बिके, उनमें से 25% से ज़्यादा महाराष्ट्र में खरीदे गए है. इसमें मुंबई, पुणे और राज्य के अन्य शहर शामिल हैं. यानी हर चार आईफ़ोन में से एक महाराष्ट्र में बिका है. गुजरात ने 11% हिस्सेदारी के साथ दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि दिल्ली 10% बिक्री के साथ तीसरे स्थान पर रही है. यह आंकड़े साफ बताते हैं, कि महाराष्ट्र एप्पल के लिए भारत का सबसे बड़ा और अहम बाज़ार बन चुका है.

भारतीय ग्राहकों की पसंद

रिपोर्ट्स के अनुसार, करीब 86% ग्राहकों ने रेगुलर आईफ़ोन मॉडल चुने, जबकि प्रो वेरिएंट (Pro Variants) की बिक्री सीमित रही है. इसका मतलब साफ है, कि भारतीय खरीदार ज़्यादा फीचर्स या प्रीमियम टैक्नोलॉजी की बजाय वैल्यू और प्रैक्टिकलिटी (Practicality) को प्राथमिकता देते हैं. साइज की बात करें तो छोटे और स्टैंडर्ड मॉडल्स (Standard Models) को ज़्यादा पसंद किया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, लगभग 10 में से 9 ग्राहकों ने स्टैंडर्ड साइज चुना, जबकि बड़े प्लस (Plus) और प्रो मैक्स मॉडल (Pro Max Models) की डिमांड कम रही है.

स्टोरेज विकल्पों में भी यही ट्रेंड देखने को मिला है. 128GB वेरिएंट सबसे ज्यादा लोकप्रिय रहा, इसके बाद 256GB मॉडल की डिमांड रही है. वहीं 512GB और 1TB जैसे हाई-कैपेसिटी मॉडल्स (High-Capacity Models) को बहुत कम खरीदारों ने चुना है.

रंगों में ब्लैक नंबर वन

कलर प्रेफरेंस में भी भारतीय ग्राहकों ने सादगी को अपनाया है. ब्लैक (Black) कलर सबसे ज्यादा पसंद किया गया है, इसके बाद ब्लू (Blue) और व्हाइट (White) का नंबर आया है. हालांकि एप्पल हर साल नए-नए शेड्स लाता है, लेकिन भारतीय ग्राहकों का झुकाव अब भी पारंपरिक और टाइमलेस रंगों की ओर ही ज्यादा है.

अपग्रेड और एप्पलकेयर की बढ़ती डिमांड

रिपोर्ट के मुताबिक, हर पांच में से एक ग्राहक ने अपना पुराना आईफ़ोन एक्सचेंज करके नया मॉडल खरीदा है. बड़ी संख्या में खरीदारों ने एप्पलकेयर (AppleCare) भी लिया है. इससे यह बात तो साफ है, कि भारतीय ग्राहक आईफ़ोन को सिर्फ एक स्मार्टफोन नहीं, बल्कि लंबे समय का निवेश मानते हैं.

आईफ़ोन 17 सीरीज़ पर सबकी नज़र

यह आंकड़े ऐसे समय में सामने आए हैं, जब एप्पल अपनी नई आईफ़ोन 17 सीरीज़ (iPhone 17 Series) 9 सितंबर 2025 को लॉन्च करने वाला है. इस सीरीज़ में आईफ़ोन 17, आईफ़ोन 17 प्लस (iPhone 17 Plus), आईफ़ोन 17 प्रो (iPhone 17 Pro) और आईफ़ोन 17 प्रो मैक्स (iPhone 17 Pro Max) शामिल होंगे. भारत में इस नए मॉडल की प्री-ऑर्डर बिक्री 12 सितंबर से शुरू होने की संभावना है, जबकि स्टोर और ऑनलाइन सेल 19 सितंबर से शुरू होने की उम्मीद है.

ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में भारत में, खासकर महाराष्ट्र एप्पल की बिक्री और ग्रोथ का सबसे बड़ा इंजन बन सकता है. यही वजह है, कि एप्पल भारत को अपने सबसे बड़े और तेजी से बढ़ते बाज़ारों में देख रहा है.