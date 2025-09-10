Apple iPhone 17 सीरीज लॉन्च, जानें भारत, अमेरिका और दूसरे देशों में क्या हैं कीमत

Apple ने अपनी नई iPhone 17 सीरीज को ग्लोबली लॉन्च कर दिया है. (Photo Credit: X)

टेक की दुनिया का सबसे बड़ा लॉन्च हो चुका है. Apple ने कैलिफोर्निया में अपने शानदार "Awe Dropping" इवेंट में नई iPhone 17 सीरीज से पर्दा उठा दिया है. इस साल कंपनी ने चार नए आईफोन लॉन्च किए हैं. इनमें रेगुलर iPhone 17, पावरफुल iPhone 17 Pro, सबसे महंगा iPhone 17 Pro Max, और एक बिलकुल नया, पतला और हल्का मॉडल- iPhone Air शामिल है.

इस आर्टिकल में हम इन नए आईफोन्स के फीचर्स की नहीं, बल्कि इनकी कीमतों की बात करेंगे. आइए जानते हैं कि भारत, अमेरिका, यूके, कनाडा और यूएई में इन मॉडल्स को खरीदने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने होंगे.

भारत में iPhone 17 सीरीज की कीमतें (Prices in India)

iPhone 17: इसकी शुरुआती कीमत ₹82,900 है.

अमेरिका (US) में कीमतें

iPhone 17: $799 से शुरू.

यूके (UK) में कीमतें

iPhone 17: £799 से शुरू.

कनाडा (Canada) में कीमतें

iPhone 17: CAD 1,129 से शुरू.

यूएई (UAE) में कीमतें