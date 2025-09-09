Apple Event: iPhone 17, AirPods 3 Pro और नई वॉच हुई लॉन्च, जानें क्या है खास

Apple Event 2025 | pexels

Apple ने अपने बहुचर्चित “Awe-Dropping” इवेंट 2025 में नए प्रोडक्ट्स पेश किए. इस बार इवेंट की सबसे बड़ी खासियत थी iPhone 17, जिसके साथ कंपनी ने AirPods Pro 3, Apple Watch Series 11, Watch SE 3 और Watch Ultra 3 भी लॉन्च किए. Apple ने इस बार अपने इवेंट में न सिर्फ नए प्रोडक्ट्स पेश किए बल्कि स्मार्ट टेक्नोलॉजी को भी अपडेट किया. iPhone 17 की मजबूती और AirPods Pro 3 का लाइव ट्रांसलेशन फीचर यूजर्स के अनुभव को पूरी तरह बदलने वाला है. वहीं, नई वॉच सीरीज हेल्थ मॉनिटरिंग को और आसान और भरोसेमंद बनाएगी. आइए जानते हैं इन प्रोडक्ट्स की खासियतें.

iPhone 17: और भी ज्यादा मजबूत और स्मार्ट

iPhone 17 में 6.3 इंच का डिस्प्ले है, जिसकी ब्राइटनेस 3000 निट्स तक जाती है. इसमें नया Ceramic Shield 2 दिया गया है, जो 3 गुना ज्यादा स्क्रैच रेजिस्टेंस प्रदान करता है. A19 चिपसेट से लैस यह फोन और भी तेज व पावरफुल है. कैमरा अपडेट में Center Stage फ्रंट कैमरा शामिल है, जो अलग-अलग ओरिएंटेशन में बेहतरीन फोटो खींच सकता है.

AirPods Pro 3: अब आएंगे लाइव ट्रांसलेशन के साथ

नए AirPods Pro 3 में Active Noise Cancellation दोगुना पावरफुल किया गया है. इनमें लाइव ट्रांसलेशन फीचर जोड़ा गया है. दो लोग अगर ये AirPods पहनकर बातचीत करेंगे, तो उन्हें अपने-अपने भाषाओं का अनुवाद रियल टाइम में सुनाई देगा. इनका डिजाइन और बेहतर बनाया गया है, साथ ही ये अब IP57 रेटिंग के साथ पानी और पसीने से सुरक्षित हैं.

इनमें हार्ट रेट मॉनिटरिंग और वर्कआउट ट्रैकिंग (50 प्रकार) की सुविधा भी है. बैटरी लाइफ की बात करें तो 8 घंटे (ANC ऑन) और 10 घंटे (Transparency Mode).

Apple Watch Series 11: हेल्थ ट्रैकिंग में बड़ा अपग्रेड

नई वॉच में 5G कनेक्टिविटी और स्क्रैच-रेसिस्टेंट ग्लास है.

इसमें ब्लड प्रेशर, हार्ट हेल्थ और नींद की क्वालिटी ट्रैक करने की उन्नत तकनीक दी गई है.

24 घंटे की बैटरी लाइफ और नए कलर ऑप्शन के साथ उपलब्ध होगी.

Apple Watch SE 3: किफायती लेकिन एडवांस्ड

इसमें नया S10 चिपसेट और डबल टैप जेस्चर सपोर्ट है. इसमें रिस्ट टेम्परेचर सेंसर और स्लीप एप्निया नोटिफिकेशन जैसे फीचर्स शामिल किए गए हैं. बैटरी लाइफ 18 घंटे और सिर्फ 15 मिनट की फास्ट चार्जिंग में 8 घंटे का बैकअप.

Apple Watch Ultra 3: एक्सट्रीम कंडीशन के लिए खास

इसमें नया OLED LTPO 3 डिस्प्ले है, जो ज्यादा ब्राइट और तेज़ रिफ्रेश रेट देता है. सैटेलाइट कनेक्टिविटी, 5G और 42 घंटे की बैटरी लाइफ इसकी सबसे बड़ी खूबियां हैं. इसका बॉडी मजबूत टाइटेनियम से बना है.