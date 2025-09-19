VIDEO: भारत में iPhone 17 की बिक्री आज से शुरू, मुंबई के BKC और दिल्ली के Saket में स्टोर्स के बाहर लंबी कतारें; जानें कीमत और ऑफर्स

Apple ने अपनी नई iPhone 17 सीरीज को ग्लोबली लॉन्च कर दिया है. (Photo Credit: X)

iPhone 17 sales in India: Apple की मोस्टअवेटेड iPhone 17 सीरीज आज से भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध है. 19 सितंबर, 2025 को लॉन्च होने वाली इस सीरीज में चार नए मॉडल शामिल हैं - iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max. ग्राहक इन नए iPhones को दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और पुणे के Apple स्टोर्स से खरीद सकते हैं. हालांकि, लंबी लाइनों से बचने के लिए ऑनलाइन ऑर्डर (Online Order) भी उपलब्ध है.

दिल्ली में iPhone 17 का क्रेज

#WATCH | Delhi: A customer says, "This time, the design has changed. I had the 15 Pro Max last time, and it seemed like a pretty good upgrade compared to that. The camera is much upgraded, and the processor has changed. The battery has also increased a bit, so that's why I felt… https://t.co/XaIIIneYBE pic.twitter.com/RIqND5uYZH — ANI (@ANI) September 19, 2025

मुंबई स्टोर पर भी ग्राहकों की भीड़

#WATCH | Mumbai | A customer, Aman Chouhan, says, "I have purchased iPhone 17PRO Max, one is 256GB and the other is 1TB. I was waiting in line since 12 midnight and now I have got it. It has new features. The orange colour is new..." https://t.co/NnweXyMyKN pic.twitter.com/LS3ns7rHxi — ANI (@ANI) September 19, 2025

भारत में iPhone 17 सीरीज की कीमत

iPhone 17: 512GB – ₹1,02,900

iPhone Air: 256GB – ₹1,19,900 | 512GB – ₹1,39,900 | 1TB – ₹1,59,900

iPhone 17 Pro: 256GB – ₹1,34,900 | 512GB – ₹1,54,900 | 1TB – ₹1,74,900

iPhone 17 Pro Max: 256GB – ₹1,49,900 | 512GB – ₹1,69,900 | 1TB – ₹1,89,900 | 2TB – ₹2,29,900

पहले दिन के स्पेशल ऑफर

लॉन्च के दिन को और भी खास बनाने के लिए, कई प्रमुख रिटेलर्स ने आकर्षक ऑफर की घोषणा की है.

रिलायंस डिजिटल: iPhone 17 पर ₹6,000 और iPhone Air व iPhone 17 Pro पर ₹4,000 तक का इंस्टेंट डिस्काउंट. आप बैंक ऑफर्स, एक्सचेंज बोनस और नो-कॉस्ट EMI का भी लाभ उठा सकते हैं.

क्रोमा: iPhone 17 पर ₹6,000 और एक्सचेंज बोनस पर ₹12,000 तक का इंस्टेंट डिस्काउंट. 6 महीने की आसान EMI योजना और Apple एक्सेसरीज पर 20% तक की छूट.

विजय सेल्स: iPhone 17 पर ₹6,000 और iPhone 17 Pro Max (2TB) पर ₹4,000 तक की छूट. अपने पुराने फ़ोन को एक्सचेंज करके भी कीमतों में कमी की जा सकती है.

ग्राहकों के लिए विकल्प

भारत में नए iPhone मॉडल की बिक्री शुरू होते ही Apple के फैन्स उत्साह का अनुभव कर रहे हैं. जहां कुछ लोग अपने फोन खरीदने के लिए दुकानों पर जाने का प्लान बना रहे हैं, वहीं कई कस्टमर भीड़भाड़ से बचने के लिए ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं. ऑफर का लाभ उठाकर, ग्राहक अपने पसंदीदा मॉडल अपेक्षाकृत कम कीमतों पर खरीद सकते हैं.

कुल मिलाकर, iPhone 17 सीरीज़ का लॉन्च भारत के तकनीकी बाज़ार में एक बड़ा बदलाव लाने वाला है. नई टेक्नोलॉजी और शानदार डील्स के साथ, यह Apple सीरीज निश्चित रूप से खरीदारों को आकर्षित करेगी.