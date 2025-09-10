iPhone 17 Pro Saffron Colour: आईफोन 17 प्रो नए 'भगवा रंग' में हुआ लॉन्च, लोगों ने जोड़ा भारत से कनेक्शन

Credit-(Apple)

iPhone 17 Pro Saffron Colour: एप्पल (Apple) ने अपने नए आईफोन 17 प्रो (iPhone 17 Pro)और आईफोन 17 प्रो मैक्स (iPhone 17 Pro Max) को लॉन्च कर दिया. इस बार कंपनी ने इसे ऑरेंज कलर (Orange Color) यानी भगवा रंग में पेश किया है. जिसके कारण भारतीय यूजर में काफी उत्सुकता है. भारत (Bharat)के लोग इस रंग ,' भगवा रंग से जोड़कर देख रहे है. इस रंग में फोन के लॉन्च होने के कारण सोशल मीडिया पर भारतीय यूजर जमकर इसकी तारीफे कर रहे है और इस फोन पर कमेंट कर रहे है. सोशल मीडिया (Social Media) पर कई यूज़र्स ने मज़ाक में लिखा,'कॉस्मिक ऑरेंज बेसिकली हमारा भगवा है. वहीं एक अन्य ने कहा,'यह शेड त्योहारों के मौसम में बिल्कुल फिट बैठता है.

भारत में सैफ्रन सिर्फ रंग नहीं, बल्कि शक्ति, अध्यात्म और राष्ट्रीय गर्व का प्रतीक है.ऐसे में iPhone का नया शेड भारतीय यूज़र्स के लिए भावनात्मक जुड़ाव पैदा करता दिख रहा है.ये भी पढ़े:Apple iPhone 17 सीरीज लॉन्च, जानें भारत, अमेरिका और दूसरे देशों में क्या हैं कीमत

भारत में iPhone 17 Pro की क्या होगी कीमतें

iPhone 17 Pro

256GB: 1,34,900 रूपए

512GB: 1,54,900 रूपए

1TB: 1,74,900 रूपए

iPhone 17 Pro Max

256GB: 1,49,900 रूपए

512GB: 1,69,900 रूपए

1TB: 1,89,900 रूपए

2TB: 2,29,900 रूपए

भगवा रंग को लेकर कंपनी ने किया बदलाव

फैशन की दुनिया में इस वक्त ऑरेंज कलर का बोलबाला है.रनवे से लेकर सेलिब्रिटी वॉर्डरोब तक. एप्पल (Apple) ने अब तक अपने Pro मॉडल्स में हमेशा क्लासिक और सुरक्षित रंग ब्लैक, सिल्वर, डीप ब्लू चुने थे.लेकिन इस बार ऑरेंज का दांव खेलकर एप्पल (Apple) ने यह दिखा दिया है कि वह बदलाव के लिए तैयार है.

रंग बना चर्चा का विषय

चाहे कोई इसे पसंद करे या नफरत, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कॉस्मिक ऑरेंज (Cosmic Orange) सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बन गया है.यह रंग भारतीय मार्केट में खासतौर से त्योहारों और ट्रेंड-प्रेमी युवाओं को लुभा सकता है.